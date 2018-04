Acht prominenten over klassieker: "Twintig jaar geen zege, dat is eigenlijk pure waanzin" Tomas Taecke

14 april 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Alle ogen zijn morgen gericht op de kraker tussen Anderlecht en Club Brugge. Niet enkel de eer, maar ook het eventueel openbreken van de titelstrijd staat op het spel. Het ideale moment om enkele prominenten aan het woord te laten. Van " Club hoeft zich niet veel zorgen te maken" tot " Anderlecht afschrijven voor de titel weiger ik te doen."

Franky Van der Elst: “Ik zie Club wéér niet winnen”

“Bij winst van Anderlecht wordt het opnieuw spannend, al is het ook kijken wat Gent doet op Standard. Als Club wint, is de strijd zo goed als gelopen, maar bij verlies is de kloof opnieuw drie punten. Club moet vermijden dat het én Gent én Anderlecht in de nek voelt, te beginnen door niet te verliezen morgen Anderzijds zijn de moeilijkste uitwedstrijden na morgen wel achter de rug. Wat Anderlecht-Club betreft, spreekt de geschiedenis niet in het voordeel van Club. En ik zie ze nu opnieuw niet winnen, zonder dat ik zeg dat ze zullen verliezen. Ik begrijp nog steeds niet dat je daar in twintig jaar tijd niet één keer kan winnen. Dat is een heel straffe, negatieve reeks. Standard is er in al die tijd meermaals gaan winnen."

"Eigenlijk zou Club nu iets moeten doen wat het in twintig jaar tijd nooit gekund heeft, maar dan zullen de spitsen wel moeten scoren. En dat blijkt steeds meer een probleem. En als ze niet scoren, heb je er ook niet veel aan. Het is niet zo dat de spitsen van Club zo balvast zijn of sterk zijn in de combinatie. Refaelov opnieuw aan de aftrap brengen is geen slecht idee, zeker al omdat Anderlecht met vier mensen op het middenveld speelt."

Philippe Albert: “Zelfs bij een nederlaag hoeft Club zich geen zorgen te maken”

“Club hoeft zich niet teveel zorgen te maken: hun uitgangspositie is fantastisch. Zelfs als ze morgen zouden verliezen, hoeven ze niet te panikeren. Dan zijn die uitmatchen achter de rug en is de voorsprong er nog steeds. Gent moet ook nog winnen op Standard, wat niet eenvoudig is. Zelfs in het slechte geval moet Club niet wanhopen. Ze hebben alles in handen om kampioen te spelen. Wél moeten ze in Anderlecht beter starten dan in Gent. Voor Anderlecht is het de match van de laatste kans. Defensief zijn ze toch verzwakt na het wegvallen van Spajic. Club kan zonder druk spelen en dat is een enorm voordeel. Mocht de kloof teruggebracht worden tot drie punten, hoeft Club zich - met thuismatchen tegen Gent en Anderlecht in het verschiet - niet veel zorgen te maken."

Georges Heylens: “Deze spelers spelen niet met hun hart voor Anderlecht”

“Als de spelers karakter tonen, kan Anderlecht morgen winnen van Club. Maar volgens mij spelen ze niet met een hart voor Anderlecht en dat stoort mij enorm. Als je de kledij van Anderlecht mag aantrekken, dan ga je voluit voor de club. Dit seizoen heb ik zes wedstrijden gezien en zes keer ben ik aan de rust gedegouteerd naar huis gegaan. Het voetbal is middelmatig. Winnen tegen Club zou kunnen, maar dan nog heeft Anderlecht geen ploeg om voor de titel te spelen. Dat is normaal gezien elk jaar zo, maar nu is de kwaliteit er niet." "

Ik werp geen steen naar de trainer, want die doet zijn best, maar wel naar de samenstelling van de groep. In gans Europa spreekt men over de jeugd van Anderlecht, maar daar zien we nauwelijks iets van terug. De voorbije weken kreeg een nieuwe speler (Saelemaekers, red.) zijn kans en vorig weekend was hij meteen de beste op het veld. De supporters en de club Anderlecht verdienen veel meer dan de huidige situatie waarin de ploeg verkeert. Zelfs als ze winnen van Club, dan nog kunnen ze dit jaar nooit kampioen worden."

Zelfs mocht de kloof teruggebracht worden tot drie punten, hoeft Club zich - met thuismatchen tegen Gent en Anderlecht in het verschiet - niet veel zorgen te maken." Philippe Albert

Rik Verheye: “Iedereen gaat ervan uit dat het al ‘in de sjakosj’ is, maar dat is niet zo”

“Het wordt traditiegetrouw een moeilijke match voor Club. Een match die volgens mij, naar het beeld van de play-offs, heel gesloten zal zijn. Eigenlijk ben ik er sinds de winterstop niet zo gerust in. Iedereen gaat ervan uit dat het al ‘in de sjakosj’ is, maar dat is niet het geval. Ik schrik altijd wanneer commentatoren zeggen dat Club 'als een kampioen blijft spelen’. Ik wil het eerst zien, want het kan snel verkeren. Als Gent wint op Standard, wat best kan, en wij verliezen, is alles weer mogelijk."

"Het zou ook niet zo vreemd zijn als wij verliezen op Anderlecht als je ziet dat we er al twintig jaar niet meer gewonnen hebben. Twintig jaar, dat is eigenlijk pure waanzin. Hopelijk kunnen we morgen afrekenen met die statistiek. Na Anderlecht volgen thuismatchen tegen Standard en Charleroi, maar voor mij is elke match in de play-offs even moeilijk. Oke, Gent en Anderlecht uit hebben we na morgen gehad, maar wat dan gezegd van de verplaatsingen naar Genk, Standard en Charleroi? Ik heb mijn vrienden al drie keer meegenomen naar Genk en telkens kwam ik bedrogen uit. Het wordt een heel belangrijke week voor Club, bij wie de druk toch ligt. Achtervolgen is volgens mij gunstiger, want op basis van het ganse seizoen is er maar één ploeg die echt iets te verliezen heeft."

Eddy Merckx: “Winnen en dan blijft alles mogelijk voor Anderlecht”

“Ik hoop dat Anderlecht morgen allereerst tegen Club kan winnen, anders lijkt de titel definitief weg. ’t Zal in ieder geval moeilijk zijn, maar zeker niet onmogelijk. Er ontbreken wat spelers, maar thuis tegen Brugge kan Anderlecht altijd iets meer. We moeten afwachten wat er morgen gebeurt. Die wedstrijd zal in ieder geval bepalend zijn. Er is heel veel gebeurd dit seizoen, toch is en blijft alles mogelijk."

Aimé Anthuenis: “Ik zou Anderlecht toch nog niet afschrijven”

“De wedstrijd kan alle kanten uit. Als Brugge wint, zijn ze volgens mij kampioen. En als ze een punt halen, zetten ze een grote stap richting de titel. Mits winst van Anderlecht ligt het kampioenschap weer volledig open. Het verleden speelt in principe geen rol, maar heeft wel bewezen dat Anderlecht in het Astridpark iets meer kan als het van moeten is. Anderzijds hebben ze hun problemen, al kan Vanhaezebrouck al een paar nieuwe spelers aan de aftrap brengen, zoals Deschacht en Trebel."

"Club uit en thuis blijft toch een verschil en dus zullen ze zichzelf moeten overtreffen. De terugkeer van Limbombe is alvast een goeie zaak. Als ze een punt kunnen pakken nadat ze al op Gent en Anderlecht zijn geweest, ziet het er voor hen goed uit. Al kan het allemaal rap veranderen. Anderlecht afschrijven voor de titel weiger ik te doen. Teodorczyk scoort opnieuw en zo zijn er nog zaken die snel kunnen veranderen. We zullen zien."

Dany Verlinden: “Vorm van de dag zal bepalend zijn”

“Voor Anderlecht is het van moeten, terwijl Club in geval van een nederlaag nog drie punten voorsprong telt. Natuurlijk krijg je dan wel meer druk. Ik zeg altijd: het is beter dat je zes punten voorstaat dan achter. Ze staan in de sterkste positie en hebben alles nog in eigen handen. En er zijn geen tien matchen meer. Winnen op Anderlecht is voor Club geen evidentie, dat bewijst de geschiedenis. Toch heb ik in al die tijd nooit het gevoel gehad dat we er op voorhand verloren waren. We zijn een aantal keren zwaar onderuit gegaan, dat wel. Het blijft een topmatch die alle kanten uitkan. Anderlecht kent een wisselvallig seizoen, maar in het verleden hebben ze tijdens mindere jaren Club ook geklopt. Het zal een beetje afhangen van de vorm van de dag en de details. Bal op de paal, een penalty. Laat ons hopen dat het een goeie match wordt. Of de titelstrijd zal min of meer beslist zijn, of het kampioenschap zal weer helemaal openliggen."

Anderlecht afschrijven voor de titel weiger ik te doen. Teodorczyk scoort opnieuw en zo zijn er nog zaken die snel kunnen veranderen Aimé Anthuenis

Tom De Sutter: “Uitgelezen moment voor Club om nog eens te winnen”

“Club beschikt over de beste papieren, maar de geschiedenis leert dat ze op Anderlecht moeilijk winnen. Hoe langer zo’n reeks duurt, hoe dichter Club bij een overwinning komt natuurlijk. Misschien is dit voor Club het uitgelezen moment om nog eens de drie punten te pakken op Anderlecht, al zullen ze met een gelijkspel ook wel tevreden zijn. Bij Anderlecht is er veel veranderd en blijkbaar is het moeilijk om de rechte lijn te vinden. Maar, en dat hebben de play-offs al genoeg bewezen, zes punten is niet onoverkomelijk. Het is zeker nog niet gedaan, laat staan wanneer Anderlecht morgen ook nog eens wint. Op de belangrijke momenten staan zij er toch meesten en ik zou ze dus nog niet afschrijven voor de titel. Toch beschikt Club over de beste kaarten, zeker als ze morgen eindelijk nog eens kunnen winnen."

Meer over sportdiscipline

sport

Anderlecht

voetbal

Club

sportevenement