Acht nieuwe videorefs krijgen opleiding tijdens oefenduels FDZ/KDZ

26 juni 2019

07u45 0 Belgisch voetbal De professionalisering van het scheidsrechterskorps gaat onverminderd voort. Acht nieuwe videorefs worden momenteel opgeleid tijdens oefenwedstrijden van de eersteklassers.

Raar zicht in Hamme - Lokeren afgelopen weekend of tijdens Sparta Petegem - Zulte Waregem gisterenavond. Een VAR-busje met daarin scheidsrechters die de oefenmatchen nauwgezet volgden. Buitenspelsituaties, al dan niet terecht afgekeurde doelpunten... Alsof het een wedstrijd in de Jupiler Pro League betrof.

Het gaat om een nieuwe actie van het Referee Department om acht nieuwe refs en assistenten op te leiden zodat zij volgend seizoen in het busje kunnen plaatsnemen. Momenteel worden er acht nieuwe VAR’s opgeleid en in totaal zullen er negentien oefenduels gecoverd worden tijdens de voorbereiding. Het gaat om Kevin Van Damme, Wesley Alen, Lothar Dhondt, Wesley De Cremer, Jasper Vergoote, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen en Nicolas Laforge.

Opvallend: de opleiding levert geen meerkost op voor de betrokken clubs. Er wordt wel gerekend op de goodwill van die clubs en de scheidsrechters. Zo vraagt het Bureau Arbitrage aan de betrokken clubs om anderhalf uur voor de wedstrijd spelers op te trommelen - het gaat vooral om jeugdspelers. Zij bootsen situaties na op het veld zodat de VAR extra oefeningen krijgt. De refs op hun beurt moeten voor een match van 19 uur al om 14 uur ter plaatse zijn. Op en top prof.

De eerste feedback is trouwens bijzonder positief. Ondanks de sluimerende hitte zijn alle tests tot dusver goed verlopen. Geen technische defecten, geen verhitte discussies. De clubs werken goed en graag mee, de refs zijn gemotiveerd.

Dit ‘project’ kadert in de verdere professionalisering van ons scheidsrechterkorps, naar het masterplan van David Elleray. Daarin was sprake van een ‘hyperprofessionele voorbereiding, training en performance analyse van de scheidsrechters’. Ze zijn blijkbaar meteen uit de startblokken geschoten. Het kan de kwaliteit van ons scheidsrechterskorps alleen maar ten goede komen.

Pots niet langer in busje

Nog dit: omdat vanaf dit seizoen enkel nog actieve scheidsrechters uit het betaald voetbal aan de slag mogen als videoref, is er voor Pots, Colemonts, Delacour, Virant, Bellon en hun assistenten geen plaats meer in het busje. Die beslissing kadert in het aanbevelingsrapport dat David Elleray en Bertrand Layec over de Belgische arbitrage opstelden.