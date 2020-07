Absurdistan: beslissing BAS zorgt voor blinde paniek binnen Pro League, hoe moet het nu verder?

Belgisch voetbal

“We zitten in de sh*t”, was de teneur binnen de Pro League toen het nieuws binnenviel dat het BAS de degradatie van Waasland-Beveren vernietigt . Hoe het nu verder moet? Veel gedachtes, nog meer moeilijkheden. Komt die dertigste speeldag er dan toch nog? Of gaan we gewoon naar een totale nietigverklaring van de competitie? Eén ding is zeker: het is op dit moment blinde paniek.