Aanjager, rustbrenger, voorbeeld... Rouches kunnen niet zonder Mpoku

08 februari 2019

06u34 0 Belgisch Voetbal Geen Paul-José Mpoku? Dan wint Standard niet. Maar wat maakt hem nu zó belangrijk? “Op het veld een rustpunt door zijn dikke kont, ernaast een grote persoonlijkheid in de kleedkamer.”

Mpoku, de voetballer.

Mpoku, de volksmenner.

Mpoku, de begeleider.

Mpoku, de motivator.

Mpoku, het verlengstuk van de coach.

Paul-José Mpoku - Polo voor de vrienden - heeft verschillende gedaantes. Zijn invloed binnen Standard is groot. Op een positieve manier. Hij heeft een uitstekende band met het Luikse bestuur, met Michel Preud’homme, met zijn ploegmaats én met de fans. Die weet hij op een perfecte manier te bespelen - zoals voor de klassieker tegen Anderlecht vorige zondag. Bij het begin van de opwarming het veld op rennen, het publiek opjutten. Mpoku is ‘un enfant de Sclessin’. “Dat maakt hem zo geliefd in Luik”, zegt ex-coach Ivan Vukomanovic. “Hij wil iedereen laten zien wat het betekent om voor Standard te spelen. De buitenlanders, de nieuwe jongens, de jeugd. Op elk gebied. Als ploegmaat móet je hem bijna volgen. Hij is opgegroeid op Sclessin, kent er alles vanbinnen en vanbuiten. Dat is pure liefde. Je ziet dat ook terug op het veld.”

