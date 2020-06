Aangekondigd spektakel bleef uit: Croonen overleeft Raad van Bestuur Pro League makkelijk en blijft aan als voorzitter PJC/NVK

26 juni 2020

18u20 4 Belgisch voetbal De verwachte storm bleef uit. Binnen de Raad van Bestuur van de Pro League waren er verschillende leden die vandaag van plan waren om de positie van voorzitter Peter Croonen in vraag te stellen, maar uiteindelijk kwam van dat voornemen niks in huis.

De spanningen binnen de Pro League lopen al maanden bijzonder hoog op. Er waren de verhitte ­discussies over de verdeelsleutel van het tv-contract en het debacle met het competitieformat. Nu kwam daar een nieuw incident bij: Pro League en KRC Genk-preses Peter Croonen (wiens dubbele pet sowieso al voor kritiek zorgde) opperde samen met Pro League-CEO Pierre François voor de Belgische Mededingingsautoriteit nog eens het voorstel om de 30ste speeldag af te werken. Dat manoeuvre was op voorhand niet doorgesproken met de overige ­leden van de Raad van Bestuur, waarna sommigen dus actie wilden ondernemen.

Finaal bleek dat evenwel een storm in een glas water. Het aangekondigde spektakel kwam er immers niet, omdat men na een nachtje slaap tot de vaststelling was gekomen dat het nog niet het ideale moment is om Croonen openlijk in vraag te stellen. Tot nader order blijft hij dus gewoon aan boord als voorzitter.

AV op 7 juli

Wat wel beslist werd, is dat de Algemene Vergadering uitgesteld wordt van 2 naar 7 juli, om zo kort op de bal te kunnen spelen na een eventuele uitspraak van het BMA over volgend seizoen. Mogelijk komen er dan toch nog achttien teams in eerste klasse.

