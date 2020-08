Zorgen bij Thorup na makke oefenpot en David die weigert te spelen: “Hij traint, maar wil geen matchen spelen” RN/SDG

03 augustus 2020

11u41 4 AA Gent Een mak AA Gent ging zaterdag onderuit in een oefenduel bij Zulte Waregem. Eén week voor de competitiestart heeft Jess Thorup redenen tot bezorgdheid. De AA Gent-coach liet zich ook uit over Jonathan David. “Hij doet alles mee op training in Oostakker, maar op dit moment speelt hij liever geen wedstrijden.”

• “Dit is een wake-upcall”

AA Gent kende een goeie voorbereiding, maar zaterdag liep het mis bij Zulte Waregem. De Buffalo’s waren net terug van twee dagen teambuilding, ze leken wel een klasje dat nog aan het nagenieten was van de schoolreis. Gent was niet bij de les en stond na amper zes minuten al 2-0 achter. “Ik stapte ’s ochtends nochtans met een zéér goed gevoel de bus op”, zegt Jess Thorup. “De voorbije zeven weken waren zéér goed. Fysiek waren we klaar, de oefenwedstrijden waren goed en we hadden net een goeie teambuilding achter de rug. Het sterkte me in de overtuiging dat we dit seizoen iets moois kunnen doen.”

Dit is - sorry - niet professioneel. Wij bereiden ons al zeven weken professioneel voor, maar tot zaterdagavond wisten we niet tegen wie we zouden spelen. Ik wil niet te negatief doen, maar dit lijkt - nogmaals sorry - typisch Belgisch Thorup over de kalender

“Maar we moeten niet gaan denken dat we al gewonnen hebben voor we het veld opkomen. Als je na vijf minuten 2-0 achter staat, was je mentaal niet klaar voor de match. Mijn boodschap aan de spelers was duidelijk: we hebben héél veel goed gedaan tijdens de voorbereiding, daarom kan deze ene match de voorbije zeven weken niet vernietigen. Maar dit is een goeie wake-up call: we moeten beseffen dat iedereen iedere match 100% zal moeten zijn, vanaf de eerste seconde. Er waren genoeg excuses te verzinnen, maar bij dit team gebruiken wij geen excuses.”

• “Geen risico’s met David”

Jess Thorup had Jonathan David in Waregem speelminuten willen geven, maar uiteindelijk kwam hij ook daar niet in actie. “Ik spreek elke dag met Jonathan”, zegt Thorup. “Er gaat veel rond hem om. Joe doet alles mee op training in Oostakker, maar op dit moment speelt hij liever geen wedstrijden. Hij vindt het risico te groot, voor hem en voor de club. Ik hoop dat we snel een oplossing vinden. Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter, zodat we ons geen zorgen meer moeten maken over wie wel en wie niet inzetbaar is.”

• “Nieuwe kalender? Niet professioneel”

Thorup bereidde AA Gent voor op een competitiestart op de Bosuil, maar uiteindelijk mag hij zondag naar het kunstgras van STVV. “Dit is niet normaal”, vindt de Deen. “Dit is al bezig sinds maart. Het is nu augustus en tot zaterdag was het onduidelijk tegen wie we volgende week zouden spelen. Dit is – sorry – niet professioneel. Wij bereiden ons al zeven weken professioneel voor, maar tot zaterdagavond wisten we niet tegen wie we zouden spelen. Ik wil niet te negatief doen, maar dit lijkt – nogmaals sorry – typisch Belgisch.”

Thorup zag ook dat clubs in Frankrijk en Nederland bakzeil haalden bij hun rechtsgang tegen de gevolgen van de stopzetting van de competitie. “Het alsof men hier altijd precies in de tegenovergestelde richting wil, om te tonen dat men zaken kan veranderen. En lukt het niet bij de ene rechtsintanstie, dan gaat men naar een andere. Dat vind ik echt niet normaal.”

