Exclusief voor abonnees Zes miljoen voor een linksback? Degryse over ‘grootmacht Gent’: “Heerlijk dat ze zo uitkomen voor hun ambities” Kjell Doms

26 juni 2020

11u32 0 AA Gent Zes miljoen voor Núrio (25). Een linksback. Dat doe je niet zomaar, AA Gent. Huisanalist Marc Degryse voelt dat de Buffalo’s zich wapenen om de strijd met Club Brugge aan te gaan. Zes miljoen voor Núrio (25). Een linksback. Dat doe je niet zomaar, AA Gent. Ook Dino Arslanagic (27) komt de Buffalo’s versterken. Huisanalist Marc Degryse voelt dat de Buffalo’s zich wapenen om de strijd met Club Brugge aan te gaan.

Marc Degryse stond gisteren een hele dag op de golf course, maar om het over AA Gent te hebben, legde hij zijn clubs met plezier even aan de kant.

