Yaremchuk: “We spelen als tweedeklasser”, Bölöni: “Als hij niet content is, dat hij een andere club kiest”

31 augustus 2020

00u06

Bron: VTM Nieuws 0 AA Gent Ook al pakte AA Gent vanavond zijn eerste driepunter, niet iedereen lijkt het makkelijk te hebben met de coachwissel. Roman Yaremchuk, die vanop de flank moest acteren in de 4-3-3 van Bölöni, reageerde achteraf ongemeen scherp. In zijn gekende stijl reageerde Bölöni. “Als Yaremchuk niet content is, dat hij dan een andere club kiest.”



“Iedereen voelt zich ronduit slecht na deze match”, opende de Oekraïense spits. “Wat we vandaag gezien hebben, was niet het echte AA Gent. We zijn één van de beste teams in België, maar we spelen als een tweedeklasser. Daar hebben we het als groep moeilijk mee. Als we in de Champions League willen spelen, moet het anders. Als we daar zo spelen, hebben we een groot probleem.” Ook zijn mooie assist kon hem niet milderen. “Na vier speeldagen hebben we eens iets gedaan. Dit is niet goed genoeg. Vorig seizoen speelden we fantastisch, nu zitten we zelfs niet aan twintig procent daarvan.”

“We verloren niet alleen Jonathan David -die belangrijk was voor zestig procent van onze goals- we verloren ook ons spel en onze stijl. Kijk, ik ben hier nu vier jaar. Elk seizoen was het doel hetzelfde: kampioen spelen mét goed voetbal. Daarvoor komen de supporters -als ze mogen- toch naar het stadion. Hadden ze hier vandaag gezeten, ik ben zeker dat ze ons bekritiseerd hadden.”

Bölöni: “Geen kogel door hoofd jagen”

“Als Yaremchuk niet tevreden is, moet hij misschien een andere club zoeken”, aldus de Roemeen, die daarmee zijn spelers niet mis te verstaan signaal gaf. Hij en hij alleen staat aan het roer van dit AA Gent. Tegenspraak zal amper geduld worden. “Als ik naar alle spelers hun mening moet luisteren, blijf ik bezig. Dat zijn drie doelmannen en 26 veldspelers, hé. Als ik dat moet doen, jaag ik me een kogel door het hoofd. Pas op, ik begrijp mijn spelers wanneer ze aanvallender willen spelen, maar zij moeten mij ook begrijpen. Met hoeveel aanvallers hebben we vandaag gespeeld? Drie. En vorige week? Twee. Dat is er toch eentje meer? Als de spelers zich kunnen aanpassen is dat goed, wie dat niet meteen kan, zal er hard aan moeten werken.”

“Deze interlandpauze valt alvast goed. We gaan wat kunnen werken als team en in de vestiaire. Voor mij was enkel het resultaat belangrijk vandaag.” Bölöni is en blijft in alle opzichten een stijlbreuk ten opzichte van zijn voorganger Jess Thorup. Na de eerste overwinning van het seizoen verwacht je een positieve sfeer, geen aanvallen in beide richtingen. Het is duidelijk dat er nog werk voor de boeg is bij dit AA Gent.

Samenvatting AA Gent - KV Mechelen (1-0)



