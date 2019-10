Yaremchuk neemt sportieve revanche: "Velen geloofden niet in mij” SDG

20 oktober 2019

18u41 0 AA Gent Voor Roman Yaremchuk kon de week al niet meer stuk. Hij knalde maandag Oekraïne voorbij Portugal en naar het EK voetbal 2020. Tegen Waasland-Beveren zette hij de kers op de taart met een puike prestatie én de belangrijke openingsgoal.

De aanvaller van Gent kreeg de bal onverwacht van Andreas Wiegel, de onfortuinlijke rechtsback van Waasland-Beveren. Yaremchuk bleef kalm, controleerde en knalde binnen. Voor alle duidelijkheid, de Roman Yaremchuk van vorig seizoen had deze niet gemaakt. "Wat er veranderd is? Ik ben een jaartje ouder nu en bovendien werd ik vader", verklaarde hij zijn koelbloedigheid voor doel. "Scoren is mijn job, hé. Ik moet dat doen voor de ploeg, de club en de fans. Ik wil me ook absoluut bewijzen. Er waren heel veel mensen die niet in me geloofden. Uiteraard helpt het dat ik goed in mijn vel zit, vertrouwen heb en veel steun krijg van de coach." Ook bij Oekraïne is dat het geval, waar een zekere Andriy Shevchenko hem onder zijn hoede heeft. "Ik steel met mijn ogen bij de nationale ploeg, ik probeer er zoveel mogelijk te leren. Die wedstrijd tegen Portugal zal ik niet snel vergeten. Het was een geweldig gevoel om te kunnen scoren voor meer dan 70,000 toeschouwers. Het was een grote dag voor Oekraïne en ik ben ervan overtuigd dat we iets kunnen tonen in Europa."