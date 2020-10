Wim De Decker laat zich niet uit zijn lood slaan door kritiek Vanhaezebrouck: “Dat glijdt van mij af als water” Rudy Nuyens

02 oktober 2020

12u59 0 AA Gent Na de uitschakeling voor de Champions League, wacht zondag alweer Beerschot voor AA Gent. De kritiek die Hein Vanhaezebrouck tijdens de match tegen Dynamo Kiev ventileerde, laat coach Wim De Decker koud.

Veel tijd om te treuren om de uitschakeling in de play-offs van de Champions League, was er niet. Zondag moet AA Gent alweer vol aan de bak in de competitie, tegen een Beerschot dat sterk aan het seizoen begon. “Gent zijnde, moeten we vooral met onszelf bezig zijn en van onze eigen kracht uitgaan”, vindt Wim De Decker.

“Ik merk dat het ‘wij-gevoel’ groter en groter wordt, bij iedereen die hier op het oefencentrum rondloopt. Dat is een positieve evolutie, die ons er in deze moeilijke momenten kan en moét doorhelpen. De spelers waren na Kiev vooral kritisch voor zichzelf. Dat geeft aan dat we stappen aan het zetten zijn. We hebben weinig tijd om er tactisch dingen in te slijpen door de snelle opeenvolging van wedstrijden, maar we proberen daaraan te verhelpen door heel veel te communiceren en heel veel beelden te laten zien.”

De Decker kijkt dan ook uit naar de interlandbreak: “Die wordt heel belangrijk, omdat we dan de jongens iets langer bij ons hebben, zonder meteen te moeten focussen op de volgende wedstrijd. Dan kan je naar iets toewerken, dan kan je aanpassingen doen. Helaas zijn er weer een aantal jongens weg voor interlands, maar dan zullen we een grondige analyse kunnen maken van de voorbije weken, dan zullen we ook kunnen werken aan datgene waar we naartoe willen.”

Spelers als Ngadeu (Kameroen) en Mohammadi (Iran) dreigen door de interlandbreaks langer onbeschikbaar te zijn, omdat er in Covid-19-tijden mogelijk een quarantaine wacht bij hun terugkeer. “Covid maakt heel wat dingen moeilijker”, zegt De Decker. “Als ik een jongen als Samoise van de beloften bij het A-team wil zoals in Kiev, brengt dat heel wat puzzelwerk teweeg. Die jongen komt dan uit een andere bubbel, hij moet getest worden en een dag wachten op het resultaat daarvan. Dan zit je intussen alweer bij een wedstrijd. Ook met de internationals wordt het afwachten. Ik zie ze liever niet vertrekken, maar het heeft voor die jongens een uitstraling om voor hun land uit te komen.”

De Decker toonde zich de voorbije weken tactisch flexibel, deels gedwongen door de blessures. “Ik had van in het begin duidelijk iets voor ogen, maar je kan dat niet altijd ten uitvoer brengen, omdat je met belangrijke omstandigheden zit. Maar ik vind ook dat een trainer zo flexibel moet zijn dat hij met die omstandigheden om kan gaan. Ik heb geen vast systeem, maar wel bepaalde principes. Die principes blijven dezelfde, het systeem hangt af van welke spelers ter beschikking staan. Dat maakt of je met twee spitsen, met één negenenhalf of met een tien speelt.”

De afwerking laat voorlopig te wensen over bij de Buffalo’s. “Maar daar maak ik mij de minste zorgen om”, zegt De Decker. “We komen al terug veel in de box, we creëren veel kansen. Die laatste toets komt er wel. Dat heeft te maken met vertrouwen en met het moment, maar als je met voldoende mensen in de box komt, gaan de doelpunten wel volgen. Dat gaat zeker goed komen.”

Zorgelijker zijn de steeds weerkomende defensieve problemen. “Die hebben voor een stuk met vertrouwen te maken, maar dat verklaart niet alles”, vindt De Decker. “Daar moeten we ook anders mee gaan omgaan om oplossingen te vinden. Daar zijn remedies voor. Ik twijfel er ook niet aan dat dit in orde komt.”

Hein Vanhaezebrouck liet dinsdag tijdens de wedstrijd in Kiev optekenen dat het aan De Decker is om voor die defensieve stabiliteit te zorgen. Meer zelfs: De Decker is daarvoor aangetrokken, aldus Vanhaezebrouck. “Iedereen mag zijn mening hebben”, zegt De Decker. “Dat glijdt van mij af alsof het water is. Het klopt wel dat die problemen onder de hoede van de trainer liggen, maar je moet ook zien welke accenten je éérst wil leggen. Het belangrijkste is voor mij dat we eerst het groepsgebeuren aanpakken, om terug een herkenbaar Gent op het veld te krijgen, met voetbal dat deze club waardig is. Daarna kan je veel meer in detail treden, per linie. Dat proces moet snel gaan, daar wordt intens op gewerkt. Maar dat het defensief beter moet: dat is zeker, punt.”

Vanhaezebrouck gaf ook aan dat er naar zijn gevoel teveel macht bij de spelers ligt. “Ik moet die uitzending dringend eens gaan bekijken”, zegt De Decker met een brede grijns. “Zegt hij dat het probleem er was, dat het daarna weg was, maar dat het nu terug is? (lacht) Ik moet die beelden écht eens gaan bekijken. In de situatie waarin wij nu zitten, gaat iedereen met de vinger wijzen naar vanalles en nog wat. Dat is logisch. En hoe groter de club, hoe meer vingers er wijzen. Om dat te counteren, is het ‘wij-gevoel’ waar ik het daarnet over had zo belangrijk. Dat gaat ons toelaten om daar tegenin te gaan. Hoe minder al die vingerwijzingen iedereen binnen de club raken, hoe beter. Iedereen mag zijn gedacht hebben, maar ik zie wat ik zie.”

Wat De Decker alleszins ook ziet, is een nog goed gevulde ziekenboeg. “Ik hoop zondag op een fitte Yaremchuk”, aldus De Decker. “Ik zou er daar nog een paar meer aan willen toevoegen, maar ik vrees er een beetje voor. Odjidja blijft hinder hebben van zijn kuit, voor hem komt Beerschot te vroeg. Met Chakvetadze gaat het alsmaar beter. Alleen zit hij met botoedeem en uit ervaring weet ik dat dit iets zeer pijnlijk is. Met ‘Chak’ zal het wel iets rapper gaan dan met Vadis.”

Ook Kums heeft nog last van de kuit. “Sven heeft donderdag een heel groot stuk van de training meegemaakt”, aldus De Decker. “Ik hoop dat hij stilaan meer volume kan hebben, maar het blijft afwachten.”

De volgende op de gevulde blessurelijst is Dino Arslanagic. “Die gaat een tijdje out zijn”, zegt De Decker. “Dino sukkelt met een scheurtje van de aanhechting aan zijn knie.”

Dat maakt dat de zoektocht naar een extra verdediger geïntensifieerd wordt. “Dat is huiswerk dat we nu snel moeten maken, want maandag sluit de transfermarkt”, aldus De Decker.

Tot slot nog dit: Sinan Bolat wordt zondag voor het eerst tussen de palen verwacht bij de Buffalo’s.