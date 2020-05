Wim De Decker komt over van Antwerp, Vadis tekent bij: versterkt AA Gent gaat, in woorden én daden, vol voor de titel SDG

28 mei 2020

13u27 38 AA Gent AA Gent neemt het komende seizoen geen genoegen met de tweede plaats, zoveel werd duidelijk op een uitgebreide persconferentie. De club en vooral haar voorzitter is ambitieus. Het contract van Vadis Odjidja werd verlengd en AA Gent stelde de nieuwkomers Davy Roef, Jordan Botaka én Wim De Decker voor. Club Brugge weze gewaarschuwd.



“Als je als vicekampioen ambitieus bent, waar moet je ambitie dan liggen? Opnieuw vicekampioen? Jullie voelen wel dat er iets meer achter mijn woorden schuilt”, opende Gent-voorzitter De Witte nog een beetje verbloemd. Even later zou die voorzichtigheid helemaal het toneel verlaten. “Om u gerust te stellen, Wim (De Decker), we zouden volgend jaar graag kampioen spelen”, klonk het later tijdens de voorstelling van de nieuwe assistent van Jess Thorup. AA Gent verlaat de piste Peter Balette en gaat dus voor verjonging in de trainersstaf. “We hadden Wim De Decker al op het oog. Dat Bölöni bij Antwerp vertrok, maakte de zaken er wat makkelijker op. De troeven van Wim zijn z’n professionaliteit, vakkennis én jeugd. Voor voetballers is 38 jaar oud, voor mij is dat betrekkelijk jong”, aldus de voorzitter. “Het was bij Antwerp vrij snel duidelijk dat ik er niet meer in de plannen thuishoorde. Als een club als Gent komt aankloppen, moet je dan niet te lang twijfelen”, viel De Decker z’n nieuwe voorzitter bij.

Ik ben heel tevreden met de visie van de club en het project waaraan we werken. Hopelijk kunnen we nog vele jaren samenblijven. Ik heb op heel wat plaatsen gespeeld, maar Gent voelde aan als thuiskomen Vadis Odjidja na zijn contractverlenging

Voor Peter Balette voorziet Gent een andere functie. “Peter is graag gezien bij de spelersgroep en het bestuur en blijft ook bij de club. Hij blijft in een overgangsfase nog assistent, maar wordt onze nieuwe technisch directeur. Hij wordt verantwoordelijk voor de beloften en de jonge talenten, de young potentials. Verder zal hij bij momenten ook nog met de a-kern werken. Eigenlijk kan je dat zien als een promotie.”

Odjidja verlengt contract en speelde rol in de transfers

Ook op vlak van de spelerskern toont AA Gent ambitie. Zo werd het contract van Vadis Odjidja verlengd tot 2023. “Ik ben heel blij om de samenwerking met deze club te verlengen”, aldus de kapitein. “Ik ben heel tevreden met de visie van de club en het project waaraan we werken. Hopelijk kunnen we nog vele jaren samenblijven. Ik heb op heel wat plaatsen gespeeld, maar Gent voelde aan als thuiskomen. Oost-west, thuis best.”

Odjidja speelde ook een rol in de transfers. “Ik heb veel met Vadis gepraat over het project hier”, aldus nieuwkomer Jordan Botaka (26). De aanvallend ingestelde vleugelverdediger wordt binnengehaald als een toegevoegde waarde. “Ik geloof dat Jordan nog groeipotentieel heeft en dat bij AA Gent zal bewijzen”, gaf Louwagie mee. “Ik ben misschien een laatbloeier, maar ik voel zelf ook dat ik nog beter kan. Ik kijk ernaar uit om hier te laten zien wat ik in mijn mars heb”, sloot Botaka af.

Met Davy Roef (26) werd ook de nieuwe concurrent voor Thomas Kaminski voorgesteld. De piek van doelmannen ligt tussen 26 en 28 jaar volgens voorzitter De Witte. “Ik hoop om de komende jaren naar die piek toe te groeien”, gaf Roef aan. “Ik ga er alles aan doen om deze club de komende jaren te helpen.”

Wedstrijden voor 5.000 supporters, mét social distancing

Wat het komende seizoen betreft, voorziet AA Gent de mogelijkheid om wedstrijden mét publiek te laten doorgaan. Met de regels qua social distancing in rekening zouden 5.000 individuele supporters de wedstrijden kunnen bijwonen. Indien mensen met hun gezin of bubbel naar de wedstrijd komen, kan dat getal hoger liggen. “De abonnementsverkoop start alleszins op 3 juni”, sloot De Witte de persconferentie af.