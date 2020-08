Welke beslissing neemt bestuur van AA Gent? Vandaag duidelijkheid over Jess Thorup RN

20 augustus 2020

05u30 0 AA Gent Vandaag mag er bij AA Gent duidelijkheid verwacht worden over de positie van de trainer. Begin deze week lag het hoofd van Jess Thorup op het kapblok, maar intussen zijn de Buffalo’s amper twee dagen ­verwijderd van de belangrijke wedstrijd op ­Antwerp en heeft iedereen binnen de club er nood aan om te weten waar men aan toe is.

Na de 0 op 6 tegen STVV en KV Kortrijk was Thorup kop van Jut, maar de tijd om een nieuwe coach aan te stellen was kort. Laszlo Bölöni was een piste, maar de gewezen coach van Antwerp onderhandelt met een club uit Qatar. De pas bij Anderlecht opgestapte Frank Vercauteren is wel een kandidaat om over te nemen. Vercauteren heeft oren naar de job bij AA Gent, maar tussen bereidheid en een akkoord waar alle betrokkenen achter staan, ligt er nog een verschil. Op twee dagen voor de wedstrijd tegen Antwerp lijkt het steeds minder aangewezen om nog een andere coach voor de groep te zetten, met een visie en een tactiek die wellicht afwijkt van die waarmee ­Thorup het team de voorbije dagen voorbereidde op het beladen duel op de Bosuil.

Shockeffect?

Voorzitter De Witte voerde de voorbije ­dagen besprekingen met alle geledingen binnen de club. Hij wil vandaag duidelijkheid scheppen, zodat Thorup en vooral ook de spelers weten waar ze aan toe zijn en de laatste twee dagen helemaal gefocust kan worden op het duel met Antwerp. Dat de spelers op scherp gezet zullen worden, staat buiten kijf. Zij mogen voor de wedstrijd nog een bezoek van hun voorzitter verwachten.

Maar wie er zaterdag op de bank zit, zal vandaag moeten blijken. Krijgt Thorup – mede door de omstandigheden en de ­geringe tijd die rest – alsnog een kans op de Bosuil? Of kiest AA Gent toch voor een shockeffect door zo kort voor de wedstrijd een andere trainer voor de groep te zetten? Het is afwachten.