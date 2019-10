Waarom startte Thorup niet met Depoitre? “Ik had vooraf aangegeven dat ik te veel pijn aan de knie had” ODBS/GVS

06 oktober 2019

17u46 0 AA Gent AA Gent zag in Jan Breydel een einde komen aan een reeks van elf matchen zonder nederlaag. Gewogen en te licht bevonden door een opnieuw sterk Club. “We waren niet op de afspraak”, vertelde doelman Kaminski na de match. “Maar we moeten niet beginnen twijfelen.” De vraag waarom Thorup niet startte met Depoitre, werd beantwoord door de spits. “Ik had pijn aan de knie en achtte me niet in staat om te starten.”

Het is nog maar de vraag of Gent in zijn vertrouwde 4-4-2 en met Depoitre in de basis wel geoogst had in de ‘Slag om Vlaanderen’, feit is dat er tegen dit vertrouwenszwangere en nu ook efficiënt Club weinig te beginnen valt. “Nochtans hadden we wel het gevoel dat we onze voet konden zetten naast dit Club. Zelfs bij de pauze toen het al 2-0 stond”, aldus Thorup. “Maar Brugge was zowel in de eigen als de vijandelijke zestien een pak efficiënter. Terwijl wij ook nog eens pech hadden dat we geen penalty kregen. En individuele fouten maakten. Die laatsten werden afgestraft. Natuurlijk kan je excuses inroepen, de twee dagen recuperatietijd na Oekraïne onder andere. Maar daar wil ik me niet achter verschuilen. We moeten aanvaarden dat Club scherper was.”

Ook Laurent Depoitre gaf toe dat Club de betere was. “We hebben die slechte eerste helft alleen aan onszelf te wijten. We speelden daarin te afwachtend en leden te makkelijk balverlies. Erna zijn we toch boven water gekomen en konden we zeker ook scoren. Voor mij was het niet makkelijk om in die tweede helft, bij een 3-0-stand, in te vallen. Maar ik had vooraf aangegeven dat ik slechts een halfuur kon spelen. De knie doet nog te veel pijn. Ach, dit is een misstap waar niet te lang moeten bij stilstaan. Laat ons positief blijven. Dit komen we wel te boven.”

“Uiteraard zijn we ontgoocheld”, sprak Vadis Odjidja. “Club was goed, maar we gaven de eerste drie tegengoals wel weg in cadeauverpakking. Collectief liep het dus niet zoals we hadden gehoopt. In de eerste helft hadden we ook sneller naar andere oplossingen moeten zoeken in plaats van telkens van achteruit uit te voetballen. Dit moeten we als team even slikken, meenemen en hopelijk binnenkort er opnieuw volop tegenaan gaan.”