Waarom AA Gent met Bukari alwéér bij Trencin shopt: “Louwagie heeft goeie rekenmachine” Pieter-Jan Calcoen

07 september 2020

09u49 0 AA Gent Een beproefd recept. AA Gent haalt met Osman Bukari (21) een achtste aanwinst sinds 2015 bij Trencin. Wat maakt de Slovaakse vijver zo interessant?

Laszlo Bölöni krijgt – in dit dossier althans – zijn zin in de Ghelamco Arena. De Roemeense coach wilde er graag een vleugelaanvaller bij en die is er nu ook: AA Gent heeft Osman Bukari aangetrokken van Trencin. De Ghanees, die in 2018 al een half jaar in ons land speelde toen Accra Lions hem zes maanden uitleende aan Anderlecht, scoorde vorig seizoen tien keer in vijfentwintig wedstrijden voor de Slovaakse topclub.

Het is opmerkelijk dat Gent nóg maar eens zaken doet met Trencin. Bukari is sinds 2015 al de achtste aanwinst die van de ploeg van Tscheu La Ling (ex-Ajax) overkomt. Een samenwerking die de schatkist niet slecht gedaan heeft: Moses Simon en Samuel Kalu leverden samen meer dan 10 miljoen euro aan meerwaarde op.

La Ling vindt het dan ook maar normaal dat Gent-manager ­Michel Louwagie steeds zijn telefoonnummer draait. “Hij heeft een goeie rekenmachine”, knipoogt La Ling. “Onze voetballers bieden kwaliteit én een grote kans op financiële winst. Meer is het niet. Bij Gent zijn het erg ­verstandige mensen. Ik doe graag zaken met hen.”

Nochtans was niet elke deal in het verleden een voltreffer voor Gent. Zo moesten recent nog Azango en Yem anoniem terugkeren naar Trencin. “Garanties zijn er niet”, geeft La Ling toe. “Anderzijds worden wij niet voor niks ‘de ­talentenfabriek’ genoemd. Leon Bailey, Wesley, Lobotka van ­Napoli: de lijst met toppers is ­langer dan de flops. (lacht) Hebt u een tiental minuten? Ik kan nog wel even doorgaan. Vermeldde ik Moses Simon al?”

Nederlandse school

Wat Trencin daarnaast interessant maakt, is de lage aankoopprijs, al is er wel één nuance. Trencin bedingt meestal een percentage op de doorverkoop. “Bij sommige transfers gaat het zelfs om meer dan vijftig procent”, aldus een makelaar die de lokale markt kent. “Maar bij Gent zal dat cijfer ongetwijfeld veel lager liggen.”

De succesformule van Trencin is volgens La Ling simpel. Over de hele wereld zoekt Trencin jonge talenten. Ze halen die op hun 16de naar Slovakije, leiden ze op volgens de Nederlandse school en verkopen ze dan door. “De ranglijst en de resultaten komen bij ons op de tweede plaats”, vertelt Ling. “Opleiden volgens het Ajax-systeem is volgens onze visie het belangrijkst. En nadien gunnen we de jongens een stap hogerop.”

Nog maar eens leidt die stap hogerop naar AA Gent. En da’s dus geen toeval.