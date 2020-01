Voorzitter De Witte zegt dat AA Gent ook na uitleenbeurt verder wil met Kums: “Maar we gaan geen exorbitante bedragen betalen” RN/TLB

08 januari 2020

15u23 1 AA Gent AA Gent wil Sven Kums (31) ook na zijn uitleenbeurt van Anderlecht (tot eind juni 2020, red.) absoluut in de Ghelamco Arena houden. Dat zegt voorzitter Ivan De Witte voor de camera van VTM Nieuws in Oliva, waar de Buffalo’s op winterstage zijn.

“Het is duidelijk dat wij absoluut met Sven Kums verder willen gaan”, zegt De Witte. “Maar er is ook wel een verbintenis met Anderlecht en die willen we op dit moment ook absoluut respecteren. Als de prijs en de onderhandelingen die we daarover hebben goed verlopen, dan zullen we alles in het werk stellen om Sven bij ons te houden. Maar we gaan geen exorbitante bedragen betalen. Dat is de gewoonte van deze club en dat is ook gebleken bij de transfer van Sulayman Marreh. Dat is een goede speler die voor ons van nut zal zijn, maar we hebben er geen uitzonderlijke prijzen voor betaald.”

Anderlecht legde in 2017 ruim 6 miljoen euro op tafel om Kums naar het Astridpark te halen. Écht overtuigen deed de middenvelder evenwel nooit in Brussel. Bij AA Gent haalt hij dit seizoen wel een goed niveau. Hij speelde al 23 duels en scoorde daarin één keer.