Voorstelling AA Gent: “Plaats in de top drie en bekerwinst” RN

22 juli 2019

07u40 6

Eindklassement 2018-2019:

5de in play-off 1

De blikvangers

Vadis Odjidja

Wat Anderlecht is voor Vincent Kompany, is AA Gent voor Vadis Odjidja: de club van de stad waar hij opgroeide. Een nieuw contract én de aanvoerdersband geven aan dat het nieuwe AA Gent wordt opgebouwd rond Odjidja. Vrij van blessures en mét een normale voorbereiding moeten we de beste Vadis te zien krijgen.

Michael Ngadeu

Met 4,5 miljoen euro de nieuwe recordtransfer van AA Gent. Van de Kameroener wordt verwacht dat hij de leider van een betere defensie wordt. Speelde zich bij Slavia Praag in het Europa League-elftal van het jaar.

Nieuwkomers

Mikael Lustig (Celtic Glasgow), Reuben Yem (AS Trencin), Alessio Castro-Montes (Eupen), Jan Van den Bergh (Beerschot), Elisha Owusu (Lyon), Yuya Kubo (Nürnberg), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Michael Ngadeu (Slavia Praag)

Vertrekkers

Birger Verstraete (FC Köln), Thibault De Smet (STVV), Siebe Horemans (Excelsior), Renato Neto (Oostende), Anthony Swolfs (Telstar), Lior Inbrum (Hapoel Tel Aviv), Alexander Sørloth (Crystal Palace), Aboubakary Koita (Waasland-Beveren)

Beste aankoop

Michael Ngadeu

Grootste verlies

Birger Verstraete

Vermoedelijke elftal

Kaminski - Asare, Ngadeu, Bronn, Lustig - Owusu, Odjidja, Dejaegere, David - Kubo, Yaremchuk

Programma

Charleroi (uit)

Eupen (thuis)

Moeskroen (uit)

KV Oostende (thuis)

Antwerp (uit)

De ambitie van...

Coach Jess Thorup

“We moeten beter doen dan vorig seizoen. Een plaats in de top drie is ons doel, maar we willen dit jaar ook graag de beker winnen. We kregen vorig seizoen te veel goals binnen, maar daar hebben we tijdens de voorbereiding hard aan gewerkt.”

Voorzitter Ivan De Witte

“Het siert onze coach dat hij op de top drie mikt, maar die ambitie uitte hij op het moment dat we onze plannen voor het nieuwe seizoen bespraken. Die plannen zijn nog niet helemaal gerealiseerd, ik vind dan ook dat Jess niet op die ambitie mag afgerekend worden. Zelf heb ik geleerd iets voorzichtiger te zijn. Ik mik op play-off 1 en een ticket voor Europees voetbal.”