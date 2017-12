Vijfde competitiezege op rij voor AA Gent 22u27 0 BELGA AA Gent AA Gent zet zijn zegereeks verder. De Buffalo's boekten tegen Kortrijk hun zesde zege op rij, waarvan vijf in de competitie. Roman Yaremchuk scoorde en liet scoren. Gent schuift voorlopig op naar de vierde plaats in het klassement.

Yves Vanderhaeghe veranderde zijn elftal op twee plaatsen. Birger Verstraete mocht bij de Buffalo's eindelijk op zijn beste plaats opdraven als vervanger van de geschorste Esiti en speelde een goeie wedstrijd, voorin kreeg 'thuisspits' Yaremchuk opnieuw de voorkeur op Sylla.



Tegen een helemaal ongewijzigd KV Kortrijk nam Gent resoluut het heft in handen, maar toch kwamen de Buffalo's al snel op achterstand. Ouali zorgde voor een snelle uitbraak op links en gooide de bal tot bij de tweede paal, waar Asare een moment van concentratieverlies kende en Chevalier alle vrijheid liet om de 0-1 tegen de touwen te jagen.



Verandering in het spelbeeld bracht die vroege goal niet. Gent dreef op een wolk van vertrouwen na vijf opeenvolgende overwinningen en duwde Kortrijk terug tot voor het doel van Kaminski. Dat resulteerde al snel in een fraaie gelijkmaker. Via Kalu en Gigot belandde de bal bij Yaremchuk, die zijn tweede van het seizoen hoog in de touwen joeg.



Glen De Boeck had zijn spelers gewaarschuwd voor de individuele acties van Kubo, Kalu en Simon, maar hij koos ervoor om de smaakmakers van AA Gent collectief op te vangen. Dat bleek geen succes, want het Gentse drietal maakte acties naar hartenlust. Kalu en Simon vormen al langer een dreiging voor elke tegenstander, maar ook Yuya Kubo wordt onder Yves Vanderhaeghe alsmaar beter. De Japanner bracht Kaminski vanuit een moeilijke hoek in de problemen en vermaakte het publiek met een dribbel door de benen van Hannes Van Der Bruggen. Yaremchuk kreeg een tweede goeie mogelijkheid, maar mikte naast.



Even was het schrikken voor Gent toen Rougeaux in vrije schietpositie kwam na een snelle counter, maar de rechtsachter produceerde slechts iets tussen een schot en een voorzet. Doelman Kalinic spreidde de armen breed, gerust in een goede afloop. Gent drukte door. Kalu mikte nog een zelf geforceerde mogelijkheid over, maar halfweg de eerste helft klom Gent op voorsprong. Kovacevic liet zich kinderlijk opzij zetten in een duel met Kubo, die een één-twee met Yaremchuk opzette en vervolgens netjes afwerkte. Toch alweer de zesde van het seizoen voor de Japanner, die daarmee voorlopig topschutter is bij de Buffalo's.



Yves Vanderhaeghe kloeg de voorbije weken wel eens over momenten van nonchalance in zijn team. Ook tegen Kortrijk sloop die na de rust weer in de ploeg, met twee mogelijkheden voor Perbet tot gevolg. De Fransman liet na om Kortrijk naast zijn ex-ploeg te hijsen. Hoedanook zaten de West-Vlamingen na de rust heel wat beter in de wedstrijd.



Gent dacht al iets teveel aan de bekerwedstrijd van dinsdag in Kortrijk, maar hield uiteindelijk toch de punten thuis. Verdiend op basis van de eerste helft, maar de tweede helft van de Buffalo's was heel wat minder. Helemaal op het einde was er zelfs nog een hele goeie Kalinic nodig om Perbet van de 2-2 te houden.

