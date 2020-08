Vijf jaar geleden nog kampioen met AA Gent, nu dreigt B-kern voor Dejaegere en Asare



Rudy Nuyens

06 augustus 2020

06u30 0 AA Gent Geen spoor van Brecht Dejaegere (29) en Nana Asare (34) gisteren in de laatste oefenwedstrijd van AA Gent voor de competitiestart. Voor beiden dreigt een plaats in B-kern.

Met 1B-club Seraing als sparringpartner hield Jess Thorup gisterochtend in Oostakker een laatste troepenschouw richting competitie. Kaminski, Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Nurio, Odjidja, Owusu, Bezus, Kums, Depoitre en Yaremchuk mochten toekijken. Daarmee hebt u meteen het elftal dat zondag zonder ongelukken aan de competitie begint tegen STVV.

Op het veld stond een elftal dat op Stayen normaal gezien de bank zal bevolken, na een uur liet Thorup een zestal jongeren invallen. Zelfs dan was er geen spoor van Nana Asare en Brecht Dejaegere, twee spelers die in 2015 nog mee de eerste landstitel van de Buffalo’s bewerkstelligden. Met negen aanwinsten is er geen plaats meer voor dat duo. Voorlopig trainen beiden nog met de A-kern, maar als Jess Thorup bij de competitiestart zijn selectie gaat inkrimpen om het werkbaar te houden, dreigt voor de ‘oudgedienden’ een verwijzing naar de B-kern.

Brecht Dejaegere heeft nog een contract tot 2022 bij de Buffalo’s, maar hij kwam vorig seizoen slechts 19 keer in actie, waarvan zes keer als basisspeler in de competitie. In zijn laatste wedstrijd voor AA Gent, op 7 maart tegen Charleroi, werd hij na minder dan een uur vervangen. Gent leed toen zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. Dejaegere – die intussen Mogi Bayat als manager in dienst heeft genomen – was de voorbije weken in beeld bij RC Genk, Standard en vooral Antwerp, maar een doorbraak kwam er tot nu toe niet.

Nana Asare ligt nog één jaar onder contract in de Ghelamco Arena, maar hij speelde zijn laatste match op 23 februari, tegen STVV. Asare werd toen definitief uit de ploeg gespeeld door Milad Mohammadi, die intussen zelf zijn basisplaats verloor aan aanwinst Nurio. Ook voor Asare is er geen toekomst meer bij de Buffalo’s.

Komt er de volgende dagen geen oplossing voor Asare en Dejaegere, dan krijgt Mikael Lustig (33) allicht hun gezelschap bij de Gentse U21, waar de Zweedse international al een tijdje mee­traint. Lustig – nog onder contract tot 2022 – kwam vorig seizoen als titularis naar Gent, maar hij verloor zijn plaats aan Castro-Montes. Met Botaka trok AA Gent deze zomer een nieuwe rechtsback aan.

Botaka was in het oefenduel tegen Seraing overigens de enige die echt solliciteerde naar een basis­stek. Roef toonde wel dat hij een betrouwbaar sluitstuk is en ook Arslanagic stond zijn mannetje, maar in principe is voor hen zondag enkel een plaats op de bank weggelegd. Dorsch toonde bij momenten overzicht en techniek, maar hij kende ook periodes waarin hij afwezig was. De Duitser heeft het excuus dat hij later aan de voorbereiding begon.

