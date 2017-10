VIDEO: penaltyclaim, tot tweemaal toe. AA Gent mag zich bestolen voelen op Mambourg Manu Henry

23u00 0 rv AA Gent claimt een strafschop, ref Delferière geeft geen krimp

De eerste nederlaag van AA Gent onder Yves Vanderhaeghe is een feit. Na afloop was er veel te doen rond twee discutabele strafschopfases. Al vroeg in de match kende ref Delferière, na gebruik van videobeelden, AA Gent géén strafschop toe. Kubo werd binnen de zestien nochtans duidelijk gehaakt. Diep in blessuretijd claimden de Buffalo's een tweede keer een elfmeter na handspel van Baby. Opnieuw viel er wat voor te zeggen, opnieuw gaf Delferière geen krimp. Oordeelt u vooral zelf in onderstaande beelden.

