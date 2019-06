VIDEO. AA Gent haalt 77-voudig Zweeds international Mikael Lustig in huis Niels Poissonnier

21 juni 2019

09u06 54 AA Gent ’t Is een naam die kan tellen. Mikael Lustig (32) kiest voor AA Gent, zo maakten de Buffalo’s zopas bekend. De 77-voudige international tekende een contract voor drie jaar. Lustig komt transfervrij over van Celtic Glasgow, waar hij de voorbije zeven en halve seizoenen uitgroeide tot een sterkhouder en maar liefst zestien prijzen won.

“Hoewel Mikael reeds 32 jaar is, speelde hij de afgelopen seizoenen steeds meer dan 40 wedstrijden voor Celtic”, vertelde sportief manager Peter Verbeke in een mededeling. “Daarnaast is hij nog steeds vaste waarde bij de Zweedse nationale ploeg. Nog belangrijker is dat hij ons kon overtuigen van zijn enorme drive om ook na acht opeenvolgende titels met Celtic voluit voor een nieuw project te willen gaan. Mikael heeft de winnaarsmentaliteit en de leiderschapskwaliteiten die onze ploeg, en zeker onze youngsters, nodig hebben.”

Met zijn ervaring moet hij AA Gent achterin stabieler maken. Lustig is op zijn best als rechtsachter, maar het valt niet uit te sluiten dat hij door Jess Thorup centraal in de defensie wordt uitgespeeld. De Deense coach liet zich afgelopen maandag nog ontvallen dat “een clean sheet tegenwoordig belangrijker is dan een doelpunt maken” en dat hij “in het verdedigend compartiment nog wel wat kan gebruiken.” Na Jan Van den Bergh (Beerschot), Reuben Yem (AS Trencin) en Alessio Castro Montes (AS Eupen) wordt Lustig al de vierde defensieve aanwinst van de Buffalo’s.

Välkommen Mikael Lustig!

🇸🇪 75 interlands (2 EK's & 1 WK)

🏆 19 prijzen

🇪🇺 105 Europese wedstrijden

🇪🇺 105 Europese wedstrijden