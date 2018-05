Verrassing van formaat bij AA Gent: assistent Bernd Thijs ontslagen RN/NP/SK

08 mei 2018

15u10 183 AA Gent Verrassing van formaat bij AA Gent: twee dagen voor de uitwedstrijd op RC Genk werd Bernd Thijs (39) ontslagen.

De 1 op 15 in de play-offs zorgde de voorbije dagen voor hoogspanning in de Ghelamco Arena. Er werd binnen de club gediscussieerd over de positie van Yves Vanderhaeghe, die nog een contract tot de zomer van 2019 heeft bij de club. Uiteindelijk moet niet de hoofdcoach, maar zijn assistent Bernd Thijs het gelag betalen. De beïndiging van de overeenkomst werd de voormalige Rode Duivel in de namiddag persoonlijk meegedeeld door voorzitter De Witte. In de wandelgangen valt te horen dat Thijs een negatieve invloed zou gehad hebben op de werking van het team.

Bernd Thijs voetbalde van 2007 tot 2014 voor AA Gent. Hij speelde 137 competitiewedstrijden voor de Buffalo’s en maakte daarin 27 goals, maar in de laatste jaren van zijn spelerscarrière sukkelde hij te vaak met blessures. Toen Mircea Rednic in april 2014 ontslagen werd als coach van AA Gent, zette Thijs een punt achter zijn spelerscarrière om als assistent-coach van Peter Balette het seizoen uit te dienen. Een jaar later maakte hij deel uit van de technische staf van Hein Vanhaezebrouck, waarmee AA Gent de landstitel vierde. Bernd Thijs beschikt over een Pro License diploma en koestert volgens insiders de ambitie om zo snel mogelijk ergens als hoofdcoach aan de slag te gaan.

"KAA Gent houdt eraan Bernd Thijs te bedanken voor zijn jarenlange inzet als speler en kapitein", postte de club op haar website. "De club blijft hem erkentelijk voor de behaalde resultaten waarbij vooral de bekerwinst altijd in ons geheugen gegrift zal staan. KAA Gent wenst Bernd succes toe in zijn verdere carrière en hoopt dat zijn vorming als trainer bij onze club een meerwaarde zal betekenen."

