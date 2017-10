Vanderhaeghe zei neen tegen Anderlecht omdat hij... praat met AA Gent NP/RN/KDZ/NVK

06u54 0 BELGA AA Gent Zijn assistent wilde hij niet worden, zijn opvolger wél. Yves Vanderhaeghe (47) bedankte voor de rol als T2 van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht, omdat hij... onderhandelt met AA Gent.

Het liefst van al had Hein zijn gewezen assistent meegenomen naar het Astridpark - de twee werkten vijf jaar succesvol samen bij KV Kortrijk. Vanderhaeghe (ex-Anderlecht) overwoog het aanbod. "Ik was verrast dat hij dat deed", aldus Vanhaezebrouck. "Nu, als het niet met Hein Vanhaezebrouck en in Anderlecht was geweest, zou hij dat wellicht nooit gedaan hebben."

photo_news Geen reünie tussen HVH en YVDH, zoals hier in Anderlecht op de bank van Kortrijk.

Finaal bedankte Vanderhaeghe evenwel vriendelijk. "Bepaalde clubs hebben al contacten gelegd. Dus ik neem aan dat hij zit te wachten op een nieuwe kans als T1", vermoedde Vanhaezebrouck. Vanderhaeghe, die als T2 bij paars-wit financieel serieus had moeten inleveren, is té ambitieus om de komende jaren weer in de schaduw van Vanhaezebrouck te werken. De interesse van AA Gent - naast de vergeefse poging van KV Kortrijk - kwam op het juiste moment, want je zegt niet zomaar 'neen' tegen Anderlecht (en Hein).

Paulo Sousa haakte af

Het moet gezegd: AA Gent was oorspronkelijk niet van plan om de Belgische trainersmarkt op te trekken. Vandaar de gesprekken, eind vorige week, met de Portugees Paulo Sousa, die als speler twee keer de Champions League won - met Juventus en Dortmund. Sousa maakte vijf jaar geleden een eerste keer indruk op het Gentse bestuur, toen hij met Videoton de Buffalo's uitschakelde in de voorronde van de Europa League. De gewezen coach van Maccabi Tel Aviv, FC Basel en Fiorentina wees Gent uiteindelijk af.

getty Paulo Sousa.