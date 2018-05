Vanderhaeghe in dubio bij onze videoman: "Mijn positie in gevaar? Ik zou het niet weten" Mathieu Goedefroy

08 mei 2018

15u51 2

Het loopt niet bij AA Gent, en dat zal Yves Vanderhaeghe geweten hebben. Volgens onze clubwatcher Niels Poissonnier is zijn parcours in de Ghelamco Arena een aflopend verhaal. Op zijn wekelijkse persbabbel (en nog voor het nieuws van het ontslag van assistent Bernd Thijs wereldkundig werd gemaakt) wilde Vanderhaeghe niet bevestigen of het bestuur nog vertrouwen in hem toont. "Of mijn positie in gevaar is? Ik kan je daar geen antwoord op geven, want ik weet het niet."