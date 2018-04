Van de penaltyfout op Sylla tot het discutabele afgekeurde doelpunt van Janga tegen Standard: hier voelde AA Gent zich (terecht?) bestolen Niels Poissonnier

30 april 2018

12u40 0 AA Gent Het lijstje wordt stilaan om van te duizelen. AA Gent voelde zich dit seizoen maar liefst al negen keer bekocht – soms door de ref, maar even vaak door de VAR. Oordeel gerust zelf na het zien van deze compilatie, waar de hallucinante catchgreep op Gigot en het discutabele afgekeurde doelpunt van Janga tegen Standard nog niet eens bijzit.

6 augustus 2017 AA Gent – Antwerp 0-1

Zijn heerlijke dribbel door de benen van Batubinsika verdiende beter. Sylla wordt, aan de rand van het strafschopgebied, met een halve judogreep tegen de grond gewerkt. Ref Visser laat evenwel begaan. AA Gent haalt nochtans geen voordeel uit de fase – Simon trapt de opgepikte bal in de armen van Bolat. Onze columnist Jan Mulder is nadien scherp: “Scheidsrechtersbaas Verbist moet ref Visser eens bij zich roepen, want dit kan niet.” Gent verliest die dag uiteindelijk met 0-1.

20 augustus 2017 Moeskroen – AA Gent 3-2

Op speeldag 4 begrijpt Samuel Gigot en bij uitbreiding heel AA Gent er niets van. Na een duidelijke, weliswaar stevige, tackle op de bal, krijgt de Fransman verrassend een rode kaart van Laforge. Gent staat op dat moment, in minuut 42, 0-2 voor. Maar met een man minder gaat het alsnog onderuit: 3-2. Gigot wordt een dag later door het bondsparket vrijgesproken voor zijn uitsluiting.

27 oktober 2017 Charleroi – AA Gent 2-1

Daar is de VAR een eerste keer. Kubo gaat snel in de zestien tegen de grond. Ref Delferière laat aanvankelijk begaan, maar wanneer hij vanuit het busje het signaal van videoref Tim Pots krijgt om best eens naar de beelden te gaan kijken, verwachten velen dat Delferière alsnog een strafschop fluit. Er is namelijk contact tussen Kubo en Dessoleil. Maar een elfmeter blijft uit. Tot ontgoocheling van Yves Vanderhaeghe. Als Gent diep in blessuretijd opnieuw geen penalty krijgt na handsspel van Baby – Delferière beroept zich dit keer niet op de beelden – foetert Vanderhaeghe. Dankzij de vele sms’en op zijn gsm beseft hij al snel dat AA Gent benadeeld is.

16 december 2017 Standard – AA Gent 0-0

Een hoekschop van Danijel Milicevic. Met nog een paar minuten te spelen. Gigot knikt in de tweede zone de bal voorbij Ochoa, maar nog voor het leer de netten raakt, heeft Laforge al gefloten voor een fout. De VAR kan daardoor niet tussenkomen. Met zijn beide handen maakt Laforge duidelijk dat er geduwd is. Alleen… Ziet u iets foutiefs op de beelden? In plaats van met drie punten keren de Buffalo’s met een puntje terug uit Luik. ’t Is de eerste keer dat Vanderhaeghe luidop oppert om het systeem van de videoref af te schaffen.

24 januari 2018 Antwerp – AA Gent 1-1

Als er over één fase echt gediscussieerd kan worden, is het deze wel. Na een schot van Kubo gaat Andrijasevic onderuit in het strafschopgebied. De Kroaat blijkt niet opgewassen tegen de schouderduw van Fall. Voor sommigen genoeg voor een penalty – Fall heeft geen intentie om de bal te spelen – , maar even goed kan je het een Engelse charge noemen. Kortom: geen clear error, hét woord van dit seizoen in het Belgische voetbal.

14 april 2018 Standard – AA Gent 1-0

“Als hij straks zo zal springen in het zwembad, gaat zijn buik rood zien.” Na een opzichtige duik van Edmilson, over het been van Asare, trapt Wim Smet in de val. Het levert Standard in slotminuten een penalty én de drie punten op. Na afloop klagen de Buffalo’s. Dat spitsen te veel simuleren, dat de VAR zijn werk niet doet en wat nu eigenlijk een clear error is. Gent is er dezer dagen nog altijd van overtuigd dat er in de bewuste fase geen contact was tussen Asare en Edmilson. “En dat is toch nodig om van een fout te spreken?”, aldus Vanderhaeghe.

29 april 2018 AA Gent – Standard 1-3

Gigot wordt voor rust bijna uitgekleed door Koutroubis. Lardot merkt de fase niet op, zijn assistent evenmin en ook de VAR komt bizar genoeg niet tussen. “Ik ben gedegouteerd”, zucht Michel Louwagie na afloop. “We zijn bestolen. Als je dit niet ziet als videoref, hoe kan je dan nog respect hebben voor jezelf?” Wanneer AA Gent na rust ook nog eens een doelpunt van Janga ziet afgekeurd na tussenkomst van videoref Yves Marchand – hij liet Lardot naar de beelden gaan kijken – , begrijpt het bestuur, spelers en de coach er niets meer van. “Er was licht contact, maar ik duw hem niet echt weg”, jammerde Janga. De VAR – en Lardot – dachten er finaal anders over.