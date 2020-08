AA Gent

In 2016 werd-ie voor het eerst opgemerkt door AA Gent. Twee jaar later tekende hij er. Nu vertrekt Jonathan David (20) voor 27,5 miljoen euro naar Lille. De verlegen Canadees met roots in Haïti (en zelfs Brooklyn) groeide uit tot de duurste uitgaande transfer ooit in de Belgische competitie. Een portret.