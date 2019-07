Vadis Odjidja wordt aanvoerder bij AA Gent RN

10 juli 2019

06u58

AA Gent wil een nieuwe ploeg bouwen rond Vadis Odjidja. Enkele weken geleden wisten de Buffalo’s al de interesse van andere clubs in de 30-jarige middenvelder af te blokken met een nieuw en verbeterd contract, dat loopt tot 2021. Maar ook op het veld geeft AA Gent blijk van het belang van Odjidja. Hij wordt dit seizoen namelijk de nieuwe aanvoerder van de Buffalo’s.

Binnen de club valt te horen dat het voornamelijk gaat om een sportieve beslissing omdat Odjidja als middenvelder makkelijker de communicatie kan voeren binnen het team dan de vorige aanvoerder Nana Asare, die als linksachter fungeert. Odjidja zou zo meer het verlengstuk van de coach kunnen worden op het veld. Maar het behoeft geen betoog dat Odjidja als aanvoerder nog meer aanzien gaat genieten binnen de ploeg.

De wissel van de kapiteinsband is flink aangekomen bij Nana Asare, die als één van de overgeblevenen van de kampioenenploeg de voorbije jaren steevast aanvoerder was. Asare tekende enkele maanden geleden zelf voor twee jaar bij, maar hij zal zich moeten schikken in het feit dat AA Gent het seizoen met een nieuwe aanvoerder ingaat. Asare blijft wel deel uitmaken van de spelersraad, die de belangrijkste besprekingen voert met de coach en het bestuur.