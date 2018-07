Vadis Odjidja twintig jaar later opnieuw bij AA Gent: "Dit voelt als thuiskomen" Jonas Van De Veire en Herman Meersseman

23 juli 2018

08u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent De verloren zoon is thuis. Bijna twintig jaar nadat Vadis Odjidja (29) als jeugdspelertje AA Gent verliet, moet hij er nu de patron worden.

"Vóór zijn carrière erop zit, zal hij naar Gent terugkomen. He will come down like the wind." Het waren profetische woorden van Henri Odjidja. Zowat een decennium geleden voorspelde hij in een interview wat zaterdag realiteit werd: zijn zoon is opnieuw een Buffalo.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN