Vadis Odjidja test positief op Covid-19

02 september 2020

Vadis Odjidja is positief bevonden op Covid-19. De aanvoerder van AA Gent keerde zondag terug uit het Kroatische Split, waar hij een gespecialiseerde therapie aan de knie onderging. Laszlo Bölöni haalde vorige week al aan dat hij Vadis graag zo snel mogelijk weer wou inzetten, maar de coach vroeg zich ook af of er bovenop de knieblessure geen bijkomende problemen zouden rijzen ten gevolge van corona, omdat Kroatië een rode zone is. De vrees van Bölöni blijkt nu gegrond. Odjidja liet zich maandag al individueel testen in Zwijnaarde en legde dinsdag ook op de club een test af. Het resultaat daarvan blijkt nu positief.

Odjidja moet nu volgens het protocol van de Pro League zeven dagen in quarantaine, maar de rest van de ploeg kan gewoon verder trainen. Odjidja was gisterochtend wel op het oefencomplex van AA Gent, maar hij trainde individueel, op ruime afstand van iedereen. De Covid-19-tests van alle andere spelers waren overigens negatief.

Na zijn zeven dagen quarantaine moet Odjidja een nieuwe test afleggen. Blijkt die negatief, dan mag hij weer aansluiten bij de groep. Dat zou in principe nog net op tijd kunnen zijn voor de competitiematch op Eupen en voor de wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Rapid Wien. Odjidja werkt intussen een individueel programma af.

