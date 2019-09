Vadis Odjidja mist wellicht topper tegen Club Brugge Rudy Nuyens

23 september 2019

De kans is vrij groot dat AA Gent het op zondag 6 oktober in de topper op Club Brugge zonder Vadis Odjidja moet doen. Voor zijn rode kaart in Waregem kreeg Vadis een schorsingsvoorstel van 3 speeldagen, waardoor hij de bekermatch in Aalst (woensdag), de competitiewedstrijd tegen Kortrijk (zaterdag) en de topper in Brugge zou missen. AA Gent aanvaardt de schorsing niet, maar probleem is dat een minnelijke schikking pas donderdag ingaat. Door het verzet van Gent kan Vadis wel spelen in Aalst, maar zelfs als de schorsing teruggebracht wordt van 3 naar 2 speeldagen, mist Odjidja de match in Brugge. De Buffalo’s moeten hopen dat Odjidja slechts één speeldag geschorst wordt om hem in Brugge aan de aftrap te krijgen.

Plastun loopt gecompliceerde neusbreuk op

De elleboog die Igor Plastun zondag in Waregem incasseerde in een kopduel met Sissako, bleef niet zonder gevolgen. Plastun liep een gecompliceerde neusbreuk op, met meerdere verplaatste fragmenten. Donderdag ondergaat de verdediger van AA Gent een controle-onderzoek, maar het ziet ernaar uit dat de Oekraïner even aan de kant staat.