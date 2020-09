Vadis Odjidja (AA Gent): “We maken nog een kans, Kiev is geen wereldploeg” Sander De Graeve

24 september 2020

18u47 0 AA Gent AA Gent maakte het zichzelf knap lastig om nog in de groepsfase van de Champions League te geraken. De Buffalo’s verloren in eigen huis met 1-2 van Dynamo Kiev en lijken zo hun eerste grote doel van dit seizoen niet te halen. Ondanks de dramatische uitgangspositie koesteren kapitein Vadis Odjidja en doelman Davy Roef toch nog iets meer dan een sprankeltje hoop.

“Het wordt moeilijk, maar ik denk dat we in Kiev onze kansen hebben”, aldus de Gentse skipper. “Ik heb veel respect voor Kiev, maar het is een goeie ploeg, géén wereldploeg.” Hij trekt zich vooral op aan het einde van de eerste helft. “Toen kwamen we meer in ons eigen spel en legden we meer combinaties op de mat. We zaten toen goed in de wedstrijd en daardoor weten nu dat we die ploeg wel aankunnen. Er lagen ruimtes voor bepaalde spelers en er waren mogelijkheden.”

De wedstrijdomstandigheden zaten AA Gent niet mee. Na de snelle eerste goal viel eerst Yaremchuk uit en moest Bezus met een tweede geel karton vervroegd richting douches. “Dat eerste doelpunt slikten we echt veel te makkelijk. We hebben dit voornamelijk aan onszelf te danken. We wilden in die tweede helft verder bouwen op dat sterke moment voor de rust, maar als je zo snel met tien valt, moet je dat gelijkspel proberen vasthouden. Het doelpunt van Kiev was met heel wat geluk, want ik vond niet dat ze zoveel kansen bij elkaar speelden”, sloot Odjidja af.

Roef: “Ik dacht aan buitenspel”

Ook Davy Roef toonde nog weerbaarheid achteraf. “Ik denk dat het nog mogelijk is. Als we het spel brengen van het slot van de eerste helft, maken we zeker een kans.”

Wat er precies fout liep bij de snelle tegengoal, daar had hij nog geen zicht op. “Die 0-1 was vrij verrassend. Ik dacht dat het buitenspel was, maar blijkbaar niet. We wisten wel op voorhand dat het bij een achterstand moeilijk zou worden om er nog doorheen te komen. Dat bleek achteraf ook. Gelukkig maakten we gelijk na een goeie stilstaande fase, maar na die rode kaart werd het extra moeilijk. Daarna kwamen we er helemaal niet meer uit.”