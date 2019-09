Vadis niet geschorst voor fout op Larin: “Drie speeldagen voor zo’n bagatel...” FDZ

24 september 2019

17u14 18 Jupiler Pro League AA Gent heeft haar slag thuisgehaald. Vadis Odjidja krijgt geen schorsing voor zijn tik op Larin van afgelopen zondag. De Bondsprocureur vroeg een straf van drie speeldagen, waarna de Buffalo’s de vrijspraak vroegen.

“Een brutale fout.” Zo catalogeerde het Bondsparket de fout van Vadis op Larin. “De fysieke integriteit van de tegenstander kwam in gevaar”, aldus de Bondsprocureur die drie speeldagen schorsing vroeg voor de middenvelder van AA Gent. “Bovendien was er nog een onnodig contact tussen Odjidja en zijn tegenstander toen die al op de grond lag.”

Bij AA Gent vonden ze het schorsingsvoorstel “disproportioneel”. Clubadvocaat Sebastien Ronse beriep zich daarbij op het scheidsrechtersverslag. “Duidelijker kan niet. Er staat dat Vadis enkel oog had voor de bal, dat hij een poging doet om de bal te spelen en dat mijn cliënt vermoedelijk niet kan gezien hebben waar de benen van zijn tegenstander zich bevonden. Dit lijkt me dus een normaal duel. Wij vinden dat de VAR-ingreep in eerste instantie niet nodig was én we vinden dat Vadis al genoeg gestraft is. Drie speeldagen voor zo’n bagatel... Uitsluiting lijkt ons voldoende.” Uiteindelijk kreeg AA Gent dus gelijk, Vadis mag volgend weekend gewoon spelen.

Ook Vadis zelf nam het woord. “Dit was een gewoon duel. Ik zag de bal voor mij en wilde de bal ook spelen. Ik was verbaasd dat ik rood kreeg. Ik had zeker niet de intentie om de speler te raken en ik heb me onmiddellijk geëxcuseerd.”