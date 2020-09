Vader Luc Roef: “Verrast dat Davy zo snel z’n kans kreeg” Sander De Graeve

19 september 2020

08u00 0 AA Gent Davy Roef(26) kreeg bij z’n nieuwe club AA Gent snel z’n kans. De doelman, die transfervrij overkwam van Anderlecht mocht onder Thorup debuteren na een foutje van Thomas Kaminski op Sint-Truiden. Intussen is hij twee coaches verder en heeft hij met Sinan Bolat een nieuwe concurrent, het kan snel gaan.

Ook Luc Roef had die snelle kans niet meteen verwacht. “Neen, we kwamen bij Gent aan waar Thomas Kaminski -die er al anderhalf jaar speelde én belangrijk was in de kleedkamer- de logische eerste keuze was. Of je nu tweede keuze bent bij Anderlecht of Gent, veel maakt het niet uit en Davy wou een nieuwe wind.” Er kwamen echter goeie signalen uit de voorbereiding. Roef deed het uitstekend. “Dat hoorde ik ook van de technische staf. Dan verwacht je die kans wel, maar niemand dacht dat die zó snel zou komen.”

Bolat te duchten concurrent

De 26-jarige doelman doet het momenteel goed. “Hij is redelijk begonnen, maar moet nog wat progressie maken, vind ik. Hij heeft anderhalf jaar geen competitieve match gespeeld, dat is niet meteen weg”, is Luc Roef eerlijk. Intussen kwam er met Bolat een te duchten concurrent. “Hij krijgt zeker nog zijn kansen in die Europese wedstrijden waarin Bolat nog geschorst is. Het is aan hem om die te grijpen. Sinan is uiteraard een serieuze concurrent. Hij heeft meer die uitstraling, Davy is nog steeds een beetje te braaf, vind ik.”

In de wedstrijd tegen Rapid Wien scoorde Roef punten. “Uiteraard was die kwalificatie belangrijk, voor Davy is elke wedstrijd nu belangrijk. Hij kan het zich nog niet veroorloven om een slechte match te spelen. Gent zit in een situatie waarin er punten gepakt moeten worden. Die druk zal dus blijven.” Te beginnen met de wedstrijd op Moeskroen van zaterdagavond. Daar moet Gent iets gaan doen aan de drie op vijftien. Daarna volgt al snel de eerste confrontatie met Dynamo Kiev in de allerlaatste voorronde van de Champions League.