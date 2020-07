Uitblinkers Odjidja en Yaremchuk loodsen AA Gent naar 0-3-zege tegen Metz, David blijft op de tribunes Rudy Nuyens

28 juli 2020

18u56 16 AA Gent AA Gent begint stilaan op toerental te komen. Met de terugkeer van een aantal offensieve titularissen namen de Buffalo’s de maat van FC Metz. Odjidja en Yaremchuk eisten een hoofdrol op, Dorsch mocht debuteren.

AA Gent reisde met liefst 28 spelers af naar Seraing, waar het oefende tegen tegen het FC Metz van Dylan Bronn, waar de ex-speler van de Buffalo’s intussen is uitgegroeid tot aanvoerder. De reden was simpel: na de wedstrijd reisde AA Gent meteen door naar Jupille, waar Jess Thorup zijn selectie twee dagen aan een teambuilding onderwerpt.

Bij die 28 ook Jonathan David, maar de Canadees bleef in de tribune, wat de onzekerheid over zijn toekomst blijft voeden. Het belette niet dat AA Gent een heel ander gelaat toonde dan vorige week tegen Lens en Lyon, toen de Buffalo’s offensief nog flink wat spelers mankeerden.

Met de terugkeer van Odjidja, Bezus, Yaremchuk en Depoitre kwamen de Buffalo’s meteen een stuk sterker voor de dag. Gent dwong overwicht af, voor rust moest Roef enkel een keer (goed) in actie komen om de doorgebroken Niane af te stoppen.

Doelman Oukidja kon een poging van Depoitre – na prima samenspel met Yaremchuk – nog in hoekschop verwerken, maar dat belette AA Gent niet om voor de rust op voorsprong te klimmen. Eerst rondde Yaremchuk een uitstekende combinatie via Odjidja en Bezus af, later scoorde de Oekraïner knap nadat hij door Odjidja bedacht werd met een hakje. Hersteld van zijn operatie aan de voet, heeft Yaremchuk schijnbaar niets aan scherpte ingeboet. Op aangeven van alweer Odjidja kopte Nurio de kans op 0-3 naast.

Jess Thorup voerde bij de rust vijf wissels door, maar Gent bleef de betere ploeg. Kvilitaia kwam dicht bij nummer drie, maar doelman Caillard redde. Op het uur volgden weer vijf wissels, mét het debuut van Niklas Dorsch. De Duitser gaf meteen zijn visitekaartje af, toen hij een hoekschop perfect op het hoofd van Plastun schilderde. De Oekraïner kopte de 0-3 fijntjes binnen. Het was niet het enige moment waarop Dorsch zijn uitstekende traptechniek demonstreerde. Gent dwong nog kansen af, maar het bleef bij 0-3.

AA GENT: Roef (46’ Kaminski); Castro-Montes (60’ Botaka), Arslanagic (60’ Plastun), Ngadeu (60’ Godeau), Nurio (46’ Mohammadi); Odjidja ((60’ Dorsch), Owusu (81’ Parmentier), Bezus (46’ De Bruyn), Kums (60’ Marreh); Depoitre (46’ Mbayo) en Yaremchuk (46’ Kvilitaia).

DOELPUNTEN: 13’ Yaremchuk (0-1), 21’ Yaremchuk (0-2), 64’ Plastun (0-3)

