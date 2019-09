Thorup zoekt geen revanche, wel de drie punten: “De helft van mijn team zag bekerfinale niet” Rudy Nuyens

13 september 2019

15u35 0 AA Gent Jess Thorup staat zondag met AA Gent tegenover KV Mechelen, dat AA Gent in het voorjaar van bekerwinst hield. De Deen gaat niet op zoek naar revanche, maar wel naar de drie punten.

“We staan voor een belangrijke periode, met 7 matchen in 21 dagen», zegt Thorup. “Maar je hoort ons niet klagen, want dit is precies wat we wilden: strijden op drie fronten is perfect. We zijn er ook klaar voor, want op Chakvetadze na is iedereen fit. Jonathan David keerde pas donderdag terug van interlandverplichtingen, maar hij deed vertrouwen op en hij is fit.”

Dat geldt ook voor Roman Yaremchuk, die met hinder aan de achillespees naar Oekraïne trok, maar daar wel twee interlands speelde en scoorde. “Dat verraste me”, zegt Thorup. “Maar onze kinesisten hielden nauw contact met de medische staf van Oekraïne, er was niets om ons zorgen om te maken. Roman ondervindt geen hinder meer, hij voelt zich goed.”

Thorup kijkt uit naar de belangrijke weken die eraan komen. Zondag komt Mechelen, donderdag volgt al de thuismatch tegen Saint-Etienne. “In de Europa League en de competitie hebben we alles samen al zes thuiswedstrijden afgewerkt en die hebben we allemaal gewonnen. Dat geeft ons veel vertrouwen, maar als je bij de top wil horen, moet je je thuiswedstrijden blijven winnen. Mechelen is goed gestart met 11 punten, ik heb ze hele goeie matchen zien spelen.”

Thorup is zelf niet uit voor revanche omwille van de verloren bekerfinale. “Voor mij is dit een match als een andere”, zegt de Deen. “Maar ik besef ook wel dat de supporters revanche willen voor de bekerfinale. Voor mij gaat het om de drie punten, maar de supporters kunnen ons daar wel bij helpen.”

“Ook binnen de spelersgroep hoorde ik de voorbije dagen niet spreken over revanche”, zegt Thorup. “Iedereen wil het goede werk verder zetten van voor voor de interlandbreak. Voor mij heeft het ook geen zin om terug te keren naar die bekerfinale. De helft van mijn huidig team heeft die bekerfinale niet eens gezien. Ze weten dus niet waarover het gaat. Als ik hen lastig ga vallen met die bekerfinale, gaan ze alleen maar vragen stellen: hoe kwam dat, wat is er gebeurd? Terwijl ik alleen maar vooruit wil kijken. Dit is een nieuwe match, waarin ik de drie punten wil.”

Thorup komt nog even terug op de afgelopen zomermercato, waarin Gent op het eind naast Faris Haroun greep, maar wél Dylan Bronn kon behouden. “Ieder team kan een speler met de kwaliteiten van Dylan gebruiken”, zegt Thorup. “Hij was vorig seizoen niet alleen sterk in de defensie, hij maakte ook nog eens een veel goals voor een verdediger. Hij kan het team helpen. Maar anderzijds speelden we intussen 11 matchen zonder hem, wat betekent dat er veel concurrentie in deze groep zit. We moeten Dylan nu terug op zijn beste niveau krijgen, dan kan hij de strijd met iedereen aangaan. Hij zit daar dichtbij. Nu de transferdeur gesloten is, focust hij zich weer helemaal op AA Gent.”

«Haroun hadden we er graag bij gehad», zegt Thorup. “Omdat dat niet gelukt is, wordt het nóg belangrijker dat we Sven Kums hebben kunnen halen. De enige reden waarom ik er nog iemand bij had gewild, was om te voorzien in blessures op de ‘zes’ of de ‘acht’. Daar miste ik een beetje concurrentie, maar nu we Kums hebben kunnen halen en Louis Verstraete konden houden, zit het daar wel goed.”