Thorup zag zijn ploeg sterk spelen: "Maar de efficiëntie ontbrak"

27 februari 2020

Bron: Belga 0 AA Gent AA Gent-coach Jess Thorup was na afloop van het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen AS Roma en de daaropvolgende uitschakeling in Europa zichtbaar teleurgesteld. De Deen zag dat zijn team minstens zijn voet naast Roma had kunnen zetten. "Maar we misten efficiëntie", was de uitleg van Thorup. "Dat heeft ons over twee wedstrijden de das omgedaan."

"Ik kan veel positieve zaken onthouden", stak Thorup van wal. "Wij waren over twee wedstrijden het beste team. We zijn vandaag ook blijven strijden tot het einde. Niemand had verwacht dat we door zouden stoten. Maar we waren er desondanks heel dichtbij. Ik vind het vooral heel jammer voor de spelers. Ik hoop dat ze deze mentaliteit de komende maanden kunnen vasthouden en dan gaan we nog mooie dingen laten zien in de competitie."

Gent domineerde grote delen van beide wedstrijden, maar toch kwalificeerde Roma zich. Thorup zag het gebrek aan efficiëntie bij zijn eigen team, maar erkende ook het surplus aan individuele kwaliteit bij de tegenstander. "Roma heeft spelers die echt tot de top van Europa behoren. Als team vond ik ons over twee wedstrijden beter. Maar zij hebben individuele spelers die bij het kleinste foutje van ons meteen erg gevaarlijk zijn. Bij een volgende campagne moeten we daar beter op inspelen. We hebben dit seizoen veel ervaring opgedaan. Veertien Europese matchen gespeeld en er slechts twee verloren. Daar ben ik heel fier op."

Thorup wilde tot slot niet te veel kwijt over het dubieuze optreden van scheidsrechter Sanchez, die na een wedstrijd vol tijdgewin van de Romeinen na afloop kop van jut was bij spelers en supporters. "Ik moet heel goed opletten wat ik nu ga zeggen", besloot de Gentse T1. "Je kan de beslissingen van een scheidsrechter niet controleren, maar je moet ze wel accepteren. Sommige spelers waren tijdens de wedstrijd erg gefrustreerd. Dat zou niet mogen. Je mag die frustratie geen invloed laten hebben op je spel en dat gebeurde wel. Een scheidsrechter speelt een belangrijke rol in een wedstrijd. Soms heb je ook een beetje geluk nodig bij zijn beslissingen en dat hadden we vanavond zeker niet.”