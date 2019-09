Thorup wil geloof in eigen kunnen niet temperen: “Winnaarsmentaliteit is in geen enkele winkel te koop” RN

27 september 2019

16u58 0 AA Gent AA Gent heeft de top van het klassement in het vizier, het begon goed aan de Europa League en het kwalificeerde zich voor de beker. Jess Thorup ziet geen reden om het zelfvertrouwen van zijn spelers aan de vooravond van het duel met Kortrijk te temperen.

0-4 in een bekerwedstrijd waarin je met een tweede elftal aantreedt: zoiets geeft de burger moed. “In Aalst hebben we flink geroteerd”, zegt Jess Thorup. “Ik zag de spelers als echte ploeg voetballen, ze speelden niet elk hun eigen match. Dat was het belangrijkste voor mij. Als je 30 spelers in je kern hebt, er plots 10 een kans krijgen en je nog ruim kan winnen ook, dan denk ik dat ik mag zeggen dat ik op dit moment veel gelukkige spelers heb. Ze voelen allemaal dat ze deel uitmaken van het succes dat we momenteel boeken.”

“Als ik naar de statistieken kijk, stel ik heel wat positieve dingen vast”, aldus Thorup. “We hebben al 9 matchen niet meer verloren, waarvan 7 overwinningen en twee draws. Thuis hebben we dit seizoen bovendien onze 8 wedstrijden gewonnen. Dat betekent dat er veel vertrouwen en veel geloof in onszelf is. Het gaat niet om 11 spelers, er zijn er heel veel die het gevoel hebben dat ze dicht bij het team staan. Dat gaan we ook nodig hebben, want we staan voor heel veel wedstrijden. Er kunnen blessures komen, of kwaliteitsverlies. Dan moet je wisselen. Daarom deed het deugd dat we in de beker makkelijk wonnen met andere spelers, dat we een ‘clean sheet’ hielden en dat we onze eerste uitzege boekten.”

“We kijken ernaar uit om weer over te schakelen naar de competitie”, zegt Thorup. “Ik zag Kortrijk vorige week aan het werk tegen Mechelen. Ze speelden een hele goeie eerste helft. Ze beschikken over offensieve kwaliteiten waar we voor op moeten letten. Maar ik zag ook dat ze met niet zoveel vertrouwen voetbalden. Er moest niet veel gebeuren in de match om hen een beetje ‘shaky’ te maken. Dat kan een voordeel zijn voor ons, met ons vertrouwen, in ons stadion. We focussen op ons spel en ons team.”

Gent zit tegen Kortrijk aan match 5 van 7 wedstrijden in 21 dagen. “Ik heb de spelers vooraf op het hart gedrukt dat dit een periode was waarin we moeten tonen dat we op drie fronten kunnen strijden”, zegt Thorup. “Tot nu toe doen we dat goed, maar we moeten niet te ver vooruit kijken. De volgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. We moeten nu nog niet denken aan Oleksandrija of Club Brugge, op dit moment telt alleen winnen tegen Kortrijk. Na die drie weken zal ik wel een evaluatie maken om te zien wat goed was en wat minder. Want na de interlandbreak staan we wéér voor 7 wedstrijden in 21 dagen. Hopelijk kunnen we iets leren uit deze periode.”

Met na Kortrijk op donderdag alweer een wedstrijd tegen Oleksandrija en de zondag daarop de topper in Brugge, blijft rotatie een thema bij de Buffalo’s. “Natuurlijk moet ik daaraan denken, want ik moet een plan A, B en C klaar hebben”, bedenkt Thorup. “Volgende week komen de twee matchen kort na mekaar, er zit ook een lange vlucht vanuit Oekraïne tussen. Sommigen kunnen daar goed mee om, anderen minder. Het zal er op aankomen om voor elke individuele speler na te gaan hoe hij zich voelt.”

Dat de kalendermakers de match in Brugge meteen na een Europese verplaatsing hebben gezet, vindt Thorup niet ideaal: “Misschien zeg ik daar best niet teveel over. De situatie is wat ze is, wij moeten zorgen dat we daar goed mee omgaan. Het is duidelijk dat Brugge een voordeel heeft, met twee dagen meer rust. Maar ik ga daar niet over klagen, want we kunnen er toch niets aan doen. Het is aan ons om oplossingen te vinden, onder meer door rotatie.”

AA Gent leeft op een wolk, maar Thorup ziet geen reden om zijn spelers daar af te halen. “Als je spelers zoveel vertrouwen hebben, moet je dat niet naar beneden trekken”, vindt hij. “Ik zie spelers die gelukkig zijn en die uitkijken naar de volgende match. Dat mag je ze niet afpakken. We moeten alleen blijven beseffen dat je in 50% van de wedstrijden de bal niet hebt en dat we op dit moment succes hebben omdat iedereen mee verdedigt en iedereen mee druk zet. Als we de bal hebben, hebben we kwaliteiten waarmee we het elke tegenstander moeilijk kunnen maken. Het belangrijkste is dat de spelers hun winnaarsmentaliteit behouden, want dat is iets wat in geen enkele winkel te koop is. Het is iets wat je in weken en maanden opgebouwd hebt. Als we het veld opkomen, moeten we ons niets aantrekken van de tegenstander. Winnen is het enige wat telt.”