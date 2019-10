Thorup: “We hadden na de 0-1 te veel vertrouwen” MGL

03 oktober 2019

22u04 0 AA Gent Jess Thorup zat met gemengde gevoelens na de wedstrijd tegen Oleksandrija. “Als je 0-1 voor staat aan de rust, en je hebt kansen op de 0-2, kun je wel zeggen dat er hier meer in zat.” Anderzijds vindt Thorup dit een belangrijk punt voor Gent: “Elk punt in deze groep is belangrijk, want iedereen is aan elkaar gewaagd.”

Stugge tegenstander

“Oleksandrija heeft mij niet verrast. Ik had verwacht dat ze zo zouden spelen, het is een sterke ploeg die goed is in de duels. Ik ga akkoord dat we wat aanvallender gespeeld konden hebben om die tweede goal te zoeken. Ik had niet het gevoel dat we in slaap vielen, maar we hadden er misschien wat teveel vertrouwen in na de 0-1 om gewoon via balbezit de controle te houden. Dat is wel wat jammer. Het gaf de tegenstander de kans om terug in de match te komen.”

Geen 0-2

“Als je zoveel matchen op zo’n korte periode speelt, en vooral als je uitwedstrijden speelt in Europa, kan je de match op verschillende manieren controleren. Je kan balbezit hebben, of achteruit kruipen en verdedigen met de bal. Dat laatste probeerden we soms in de wedstrijd. Ik had misschien liever gehad dat we wat meer op zoek gingen naar die tweede goal, wat we eigenlijk normaal doen. Maar soms moet je vrede nemen met wat de spelers doen op het veld.”

Elk punt telt

“Ik sprak met de spelers voor de match en zei dat dit een grote kans was om een grote stap te zetten in de groep als we wonnen. We wisten dat dit een moeilijke match kon zijn tegen een stugge tegenstander. Als je 0-1 voor staat aan de rust en je hebt kansen op de 0-2 kan je zeggen dat er meer in zat. Je moet ook accepteren dat de tegenstander wat kansen had. Kaminiski heeft enkele goede reddingen gedaan. We hebben hier een punt gepakt en elk punt zal heel belangrijk zijn in deze groep Iedereen is aan elkaar gewaagd.”