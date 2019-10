Thorup viert punt als zege: “Mijn meest intense moment tot nu toe bij AA Gent” DMM

24 oktober 2019

22u14 0 AA Gent “Dit gelijkspel voelt toch aan als een zege”, zei AA Gent-coach Jess Thorup na de 2-2 tegen Wolfsburg. “Dit is een belangrijk punt.”

De Buffalo’s toonden een pak mentale weerbaarheid na een vroege tegentreffer en een 0-2 achterstand tegen de coleider in de Bundesliga. “Er was best wel wat emotie na het eindsignaal”, stelde Thorup. “Dit is een belangrijk punt. Dat we er nog in geloofden na een 0-2 achterstand tegen een topteam uit de Bundesliga zegt toch veel over mijn ploeg. Vooral in de omschakeling zag je dat Wolfsburg veel kwaliteit heeft.”

“Door de 1-2 behielden we het geloof. Ik denk dat we dit punt verdienen. We hebben dan wel geen twaalf thuiszeges op een rij, maar deze draw voelt toch als een zege voor mij. Dit was mijn meest intense moment bij AA Gent tot nu toe. We hebben hier hard voor gewerkt. Ik wilde na de match meevieren en tonen aan de spelers dat dit toch wel belangrijk was.”

Yaremchuk was de Gentse held met twee doelpunten. “Hij toont aan dat het belangrijk is een spits te hebben met vertrouwen. In vergelijking met vorig jaar is Roman een ander mens, op mentaal vlak is er een groot verschil. Daarnaast werkt hij ook heel hard. Ik heb veel respect voor wat hij doet.”

In de tweede helft kwam AA Gent goed weg, toen Ngadeu slechts geel kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Victor. En bij de tweede treffer van Yaremchuk klaagden de Duitsers over gevaarlijk spel. “Voor mij was de actie van Ngadeu geen rood waard. Kaminski kwam nog bij de bal, die niet meer in het bezit was van de Wolfsburg-speler”, reageerde Thorup. “Het was volgens mij ook geen gevaarlijk spel bij de 2-2. De cross was perfect, en Roman was het eerst op de bal. De ref deed in die situatie een goede job.”

Op 7 november speelt AA Gent op bezoek bij de Wolven. Beide teams hebben vijf punten. Saint-Etienne en Oleksandriya volgen met twee punten. “Het is een heel evenwichtige groep. Iedereen verwachtte dat Saint-Etienne 6 op 6 zou pakken tegen Oleksandriya. En kijk, de Fransen blijven thuis op een gelijkspel steken. Elk team kan zijn tegenstander punten afpakken in deze poule.”

Odjidja: “Blijven beuken”

Vadis Odjidja zag een wedstrijd met twee gezichten. “In het begin hebben we te veel respect getoond voor hen. De eerste goal viel een beetje dom en dan kwam er ook nog een tweede doelpunt. Dat was een reality-check voor ons. Daarna hebben we vooral in de tweede helft geprobeerd om vrijuit te voetballen”, reageerde Vadis Odjidja na de wedstrijd bij. “Het was niet altijd even mooi. Normaal willen we meer balbezit hebben, maar we zijn blijven beuken en hebben geprobeerd om er toch nog iets van te maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Ik denk dat het een terechte uitslag is.”