Thorup trekt morgen al naar Stayen met AA Gent: “Op zoek naar eerste uitzege” Rudy Nuyens

25 oktober 2019

16u18 0 AA Gent In de beker won AA Gent ruim op het veld van Eendracht Aalst, maar in de competitie wachten de Buffalo’s nog op hun eerste uitzege. Op Stayen hoopt Jess Thorup daar verandering in te brengen.

“We komen uit een geweldige avond in de Europa League, die we ons mede dankzij onze fantastische supporters nog lang zullen heugen”, zegt Jess Thorup. “Het eindigde met een ‘happy end’, maar ik vergeet niet dat we in het begin niet voetbalden zoals we dat gewild hadden. Teveel balverlies in gevaarlijke situaties gaf Wolfsburg de kans om in de match te komen. Zo konden ze doen wat ze goed kunnen: snel omschakelen en in de aanval één-tegen-één situaties te creëren. Zo kwamen we snel 0-2 achter. Maar het positieve is dat we in de match groeiden en slimmer begonnen te voetballen. We gingen beter en beter spelen en verdienden het gelijkspel. Dat maakte het ook emotioneel tot een geweldige avond voor iedereen die bij AA Gent betrokken is. Na 3 wedstrijden in de Europa League zijn we nog ongeslagen en behouden we onze kansen om te overwinteren.”

“Helaas konden we maar kort van onze come-back tegen Wolfsburg genieten, want we moeten zondag alweer aan de slag op Sint-Truiden. Het is tijd om te tonen dat we ook uit kunnen winnen. We moeten het vertrouwen van de voorbije wedstrijden gebruiken als een mentale kracht om zondag de drie punten te pakken.”

Daarbij rekent AA Gent op Roman Yaremchuk, die 12 keer scoorde en 3 assists gaf in de 16 wedstrijden waarin hij aantrad. “Roman gebruikt zijn snelheid uitstekend», aldus Thorup. «Dat zagen we tegen Wolfsburg nog maar eens in een loopduel met een topverdediger als Bruma. Hij combineert snelheid aan kracht en schiet vanop een afstand waarvan je normaal zegt: ‘Dat doe je beter niet’. Het toont dat Roman een aanvaller met vertrouwen is. Dat zag je ook aan zijn tweede doelpunt, waarbij hij op het perfecte moment voor zijn verdediger dook. Als een spits twijfelt, scoort hij in die situatie nooit. We zijn allemaal heel blij met een aanvaller als Roman.”

Thorup ziet ook Giorgi Chakvetadze aan zijn terugkeer timmeren. “Hij zit aan het einde van een voorbereiding van zes weken die we speciaal voor hem hebben uitgedokterd. Hij werkt ontzettend hard. Hij begint de ochtend met een duurloop van een halfuur, hij trainde vanochtend met de jongens die niet speelden tegen Wolfsburg en in de namiddag kreeg hij een nieuwe, zware loopsessie met Gino Caen. Fysiek is hij bijna op niveau, hij is stilaan klaar om mee wedstrijdvormen te trainen. Tackelen, schieten, draaien, duels: dat is zijn volgende stap. Ik wil hem geen enkele druk opleggen, maar ik ben blij met wat ik zie. Je mag het mentale aspect ook niet onderschatten voor zo’n jonge speler, maar hij werkt hard om weer op niveau te geraken. Ik ben er van overtuigd dat hij mentaal sterker terugkomt dan voordien.”

In een periode met 7 wedstrijden in 3 weken valt onvermijdelijk het woord rotatie, maar gezien het sterke wedstrijdeinde tegen Wolfsburg lijkt AA Gent daar voorlopig geen nood aan te hebben. “Ook de coach van Wolfsburg zei dat onze late goal al een tijdje in de lucht hing”, haalt Thorup aan. “Iedereen sprak over de typisch Duitse fitheid, met spelers die 90 minuten blijven lopen. Maar fysiek waren wij op het einde sterker. Dat betekent dat we klaar zijn voor snel opeenvolgende matchen. Ik hoef niet iedere keer drie of vier spelers te gaan wisselen. Mijn staff heeft ervoor gezorgd dat we veel matchen op hoog niveau aankunnen.”