Thorup over gemiste kans Depoitre: “Als je zo'n kans krijgt, moet je daar een 100% zekere goal uit halen” Rudy Nuyens

28 oktober 2019

14u00 0 AA Gent AA Gent liet op Stayen een unieke kans liggen om dichter bij Club Brugge en Standard te sluipen. De Buffalo's hadden na de rust genoeg kansen, Laurent Depoitre liet een zekere goal zomaar liggen. “Je moet geen gewezen spits zijn om te zien dat dit niet de juiste beslissing was”, aldus Gent-coach Thorup na de match.

Het fel bevochten gelijkspel tegen Wolfsburg liet schade na bij AA Gent: Kums en Owusu bleven geblesseerd aan de kant. Dat Jess Thorup ook Asare en Depoitre wisselde, was begrijpelijk. Asare heeft het steeds moeilijker om veel wedstrijden op korte tijd af te werken, Depoitre sukkelt al een paar weken met de vorm. De wissels lieten zich vooral voelen in het 'gedwongen' gedeelte op het middenveld, waar Odjidja de positie voor de defensie overnam van Owusu. Gecombineerd met de afwezigheid van Kums boette Gent aan creativiteit in in de aanvoer naar de spitsen. Het resultaat was een dramatische eerste helft, waarin Roman Yaremchuk voor het enige schot tussen de palen zorgde.

Onder impuls van een felle Dejaegere en een steeds vaker inschuivende Odjidja trok AA Gent de tweede helft naar zich toe, maar doelman Schmidt onderscheidde zich bij STVV. Hij ranselde een schot van David in hoekschop en had een supersave in huis om een fraaie omhaal van Kvilitaia uit de kruising te weren.

Blijven pushen

"Ik ben erg ontgoocheld", zei Jess Thorup. "De eerste helft was gelijkopgaand, al misten wij wat kwaliteit in de laatste pass om kansen te creëren. Maar in de tweede helft toonden we dat we hier waren voor de drie punten. De jongens bleven pushen, op zoek naar dat doelpunt. Ik kan me niet herinneren dat we een helft meemaakten waarin we zo veel kansen afdwongen en toch niet scoorden."

De ingevallen Depoitre had in de slotfase dé mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen, toen hij samen met Kvilitaia alleen op doelman Schmidt af mocht. De compleet vrijstaande Georgiër zou de bal maar voor het inleggen gehad hebben, maar het onwaarschijnlijke gebeurde: Depoitre ging zelf zijn kans en besloot eerst op Schmidt en daarna naast. 'Lolo' had onderweg nochtans drie keer opgekeken, het kan niet dat hij Kvilitaia niet gezien had. De Georgiër stond erbij met de armen breed, stomverbaasd dat hij de bal niet kreeg.

Vandaar onze vraag aan Thorup: begreep hij als gewezen spits waarom Depoitre de bal niet aflegde op Kvilitaia? "Je moet geen gewezen spits zijn om te zien dat dit niet de juiste beslissing was", aldus de coach van AA Gent. “Als je zo'n kans krijgt, moet je daar een 100% zekere goal uit halen door de bal af te leggen aan Kvilitaia. Spelers moeten beslissen op het veld en ik moet achteraf evalueren, maar het is duidelijk dat dit een héél beslissend moment was in deze match."

Donderdag: Anderlecht

Bijna kreeg AA Gent het deksel nog op de neus, maar Kaminski redde een punt op een kopbal van Boli. Hoe dan ook liet AA Gent toch weer een unieke kans liggen om zijn eerste uitzege in de competitie te veroveren. "Nochtans hadden we daar genoeg kansen voor", beaamt Thorup. "Maar je moet die kansen ook benutten. Er zit niets anders op dan hard te blijven werken om die eerste uitzege te veroveren. Donderdag wacht ons al een nieuwe kans op Anderlecht.”