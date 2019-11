Thorup: “Mijn ploeg is aan het groeien” RN

10 november 2019

21u29 0

Jess Thorup heeft met AA Gent een uitstekende week achter de rug. “Iedereen zei vooraf dat we problemen tegemoet gingen met uitwedstrijden tegen sterke tegenstanders, maar we hebben heel België getoond dat we meer kunnen dan thuiswedstrijden winnen”, zegt Jess Thorup. “We wisten dat we een moeilijke avond tegemoet gingen, nadat Genk een goeie uitwedstrijd speelde tegen Liverpool. Die match gaf hen geloof in hun manier van spelen. Maar vanaf de eerste minuut namen we de match onder controle. We speelden mooi voetbal, we creëerden kansen, we voetbalden goed compact. Het enige gevaar waren de standaardsituaties, waarin Genk sterk is. Maar ook op dat vlak deden we het goed.”

“We waren ook nog eens perfect met de timing van onze goals”, aldus Thorup. “Dat bezorgde ons veel vertrouwen. We controleerden de tweede helft op een heel volwassen manier. We hadden de bal en gingen op zoek naar een derde goal. Ik kan me ook maar één kans voor Genk herinneren, met een hele goeie save van Kaminski. We hebben een topprestatie neergezet, ondanks het feit dat het onze derde match in één week was. Ik ben héél tevreden.”

Thorup reageert voorzichtig op het feit dat Felice Mazzu zijn team nu al een titelkandidaat noemt. “Het kampioenschap duurt nog lang, het is te vroeg om daarover te spreken”, vindt Thorup. “Het belangrijkste is voor mij dat mijn ploeg aan het groeien is. We stonden voor moeilijke weken, maar we hebben getoond dat we topwedstrijden kunnen winnen met goed voetbal. Dat geeft mij vertrouwen. Ik heb grote ambities, mijn team heeft grote ambities, maar het is te vroeg om nu al te zeggen waar dat kan eindigen. Ik ben blij met wat we nu al laten zien.”