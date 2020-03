Thorup kijkt uit naar topduel met Charleroi: “De voorbereiding op play-off 1 begint nu” RN

06 maart 2020

19u41 0 AA Gent AA Gent wil na de nederlaag tegen Cercle Brugge geen steken meer laten vallen. Te beginnen in het topduel met Charleroi, de nummer twee tegen de nummer drie.

AA Gent had een week om de nederlaag tegen Cercle Brugge te verteren. Jess Thorup klinkt alvast strijdbaar aan de vooravond van de topper tegen Sporting Charleroi. “Als ik even achterom kijk, wil ik teruggaan tot onze match op Oostende”, zegt Jess Thorup. Gent verloor op 15 december aan de kust met 2-1. “Na die nederlaag zag ik alles al veranderen van wit naar zwart. Ik begrijp dat mensen na een nederlaag tegen een team uit de onderste regionen zeggen: hoe is dit mogelijk? Maar daarna speelden we 8 matchen, waarvan we er 6 wonnen en 2 gelijkspeelden, tegen teams als Club Brugge, Standard, Anderlecht, KV Mechelen en Genk.”

Voor ons is er niet veel veranderd omdat we één match verloren: het is nog altijd ons doel om het Brugge zo moeilijk mogelijk te maken Jess Thorup

“Iedereen had het er toen over dat we het beste voetbal brachten, dat we de meeste goals maakten en dat we dichter bij Brugge kwamen. Maar met de nederlaag op Cercle, werd alles weer zwart. Daar moeten we mee kunnen omgaan. Wellicht had heel België gehoopt dat we het gat met Brugge nog kleiner hadden gemaakt en dat we zo voor spanning hadden gezorgd. Maar voor ons is er niet veel veranderd omdat we één match verloren: het is nog altijd ons doel om het Brugge zo moeilijk mogelijk te maken.”

“De realiteit is dat we op twee speeldagen van play-off 1 nog altijd tweede staan, met 55 punten en 4 punten voorsprong op onze naaste achtervolger. We zijn nog altijd het team dat de meeste goals maakt. We moeten niet achterom kijken of luisteren naar wat over ons gezegd wordt, we moeten focussen op wat we nog kúnnen doen.”

Geen vakantie

“We krijgen zaterdag al de kans om de kloof met Charleroi op 7 punten te brengen. We moeten een reactie tonen, zoals we dat ook in het verleden al gedaan hebben. Charleroi is voor mij één van de topteams. Ze spelen goed georganiseerd, ze spelen niet alleen op de counter, ze voetballen ook goed. Maar het is voor ons een gelegenheid om weer in de goeie ‘flow’ te geraken voor de interlandbreak.”

“Er zijn nog 36 punten te verdienen, er komen nog tien finales aan in play-off 1. Natuurlijk zijn we ontgoocheld na de uitschakeling in de Europa League en de nederlaag bij Cercle. Dat is normaal als je hongerig bent en iets wil bereiken. De spelers reageerden de voorbije dagen met verbetenheid op training. Ik zag veel energie op het veld. Ik hoop dat we die ook meenemen in de match tegen Charleroi. De voorbereiding op play-off 1 begint nu al. We willen verder bouwen aan een winnaarsmentaliteit, maar we gaan ook zorgen dat we fysiek klaar zijn voor de play-offs. De interlandbreak wordt geen vakantie. Integendeel, het wordt een echte voorbereiding.”