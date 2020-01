Thorup gaat met AA Gent op zoek naar 12 op 12: “Winnaarsmentaliteit is niet te koop”



Rudy Nuyens

31 januari 2020

15u34 0 AA Gent Na opeenvolgende zeges op Standard en thuis tegen Moeskroen en Genk, gaat Jess Thorup morgen in Mechelen op zoek naar een 12 op 12 met AA Gent.

“Met twee overwinningen hebben we de tweede helft van de competitie perfect ingezet”, zegt Thorup. “Dat geeft vertrouwen, maar als we denken dat het nu vanzelf zal gaan, halen we ons problemen op de hals. We zullen hard moeten blijven werken voor elk punt. We moeten nu nog niet denken aan play-off 1, er staan ons nog 7 belangrijke wedstrijden in de reguliere competitie te wachten.”

“Misschien wordt de match in Mechelen wel de moeilijkste van die 7. Mechelen heeft een sterke thuisreputatie, de supporters gaan er daar ook altijd achter staan. We haalden een hoog niveau tegen Genk, maar dat niveau moeten we altijd proberen te halen, thuis én uit. Als we dat doen, zullen we nog veel wedstrijden winnen.”

“Ik heb het gevoel dat het goed zit in de groep. De transferperiode zit erop, ik ben blij met de groep waarmee ik verder kan, ook naar de grootte van de kern toe. Iedereen die er is, heeft het gevoel dat hij deel uitmaakt van wat we willen realiseren. Dat zou moeten beginnen met drie punten in Mechelen.”

De laatste overwinning van AA Gent in Mechelen dateert al van november 2013. “Dat maakt mij niet bang, omdat ik weinig tijd besteed aan het verleden. Ik kijk vooruit. Ik weet dat Mechelen thuis een gezonde agressiviteit aan de dag legt, maar ik heb er de voorbije weken de nadruk op gelegd hoe we ons moeten voorbereiden op play-off 1. Want dat is voor mij een andere competitie, met meer fysieke impact en meer intensiteit. Wedstrijden als die tegen Moeskroen en Mechelen zijn daar een ideale voorbereiding op, omdat het teams zijn die veel fysieke kracht gebruiken.”

“Als ik naar mijn team kijk, geloof ik dat ook wij veel kracht in een wedstrijd kunnen brengen. Ik zie in mijn selectie veel grote, sterke jongens. We hoeven dan ook niet bang te zijn van fysiek sterke teams. Het belangrijkste is dat we de duels aangaan én winnen, want eens we de bal hebben, zijn we heel sterk. We moeten niet alleen aan mooi voetbal denken, maar ook klaar zijn voor strijd.”

Aan de bal hoopt Thorup KV Mechelen te verrassen, met de vele offensieve opties die hij heeft. “Ik kan het van match tot match bekijken: waar liggen onze mogelijkheden, waar liggen de zwaktes van de tegenstander? Heb ik iemand nodig die diepgang brengt, of iemand die tussen de lijnen kan spelen? Ik ben blij dat ik elke week andere sterke punten kan uitspelen. Tegen Genk werd duidelijk dat ik ook in de loop van een match andere accenten kan leggen. Dat maakt het moeilijker voor elke tegenstander.”

Thorup kon zich tegen Genk zelfs de luxe permitteren om Giorgi Chakvetadze op de bank te houden. “Ik heb deze week met Giorgi gesproken”, vertelt hij. “Hij moet ontgoocheld zijn, maar hij moet ook beseffen dat hij nu misschien wel voor de moeilijkste stap in zijn comeback zit. De laatste 5 tot 10% moeten er nog bij komen. Maar ik geloof in Chakvetadze. Hij zal kansen krijgen, misschien zelfs morgen al.”

Na de sterke wedstrijd tegen RC Genk is de perceptie rond AA Gent wat veranderd. Ook omdat Club Brugge zijn laatste drie wedstrijden niet won, worden de Buffalo’s meer en meer naar voor geschoven als een mogelijke belager van de nog steeds autoritaire leider. “Het is leuk dat mensen positief spreken over onze manier van voetballen”, zegt Thorup. “Maar we moeten niet teveel naar Brugge of naar Antwerp kijken, wél naar onszelf. We willen met zoveel mogelijk punten naar play-off 1, we zullen dan wel zien waar de anderen staan.”

“Ik moet mijn spelers ook niet naar beneden halen door te zeggen: houd je voetjes op de grond. Het vertrouwen dat er bij ons iets aan het groeien is, moet ons net energie geven. Het gaat erom dat we beter en beter worden en dat we gaan denken dat we élke match kunnen winnen. Die winnaarsmentaliteit is niet te koop, dat bouw je op door zoals nu drie wedstrijden op rij te winnen. We moeten niet kijken wie de tegenstander is of waar die staat in het klassement, we moeten laten zien dat we zelf een topteam zijn. Je kan geen enkele wedstrijd winnen op 70%, het zal iedere keer 100% moeten zijn.”