Thorup beseft belang van de beker, maar wil ook “de verrassing van play-off 1 worden" Rudy Nuyens

07 januari 2019

09u30 2 AA Gent "Ik ben blij dat ik naar België kwam. En de familie is dat ook, mijn zoon loopt hier zelfs stage in een bank. Het enige waar ik niet helemaal tevreden over ben, zijn de resultaten." Jess Thorup wil AA Gent de volgende maanden naar een hoger niveau brengen en weet wat hij daarvoor nodig heeft.

Jess Thorup heeft na drie maanden een eerste evaluatie gemaakt bij AA Gent. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar op het trainingskamp in Oliva, want de Deen heeft zijn spelersgroep flink ingekrompen tot 24 spelers. "In het begin waren we met 32", vertelt Thorup. "Met zo'n grote groep is het moeilijk om een team uit te bouwen. Het grootste deel is niet tevreden, omdat ik slechts één derde van hen kan laten spelen. Dat maakt dat je heel veel werk hebt met de rest van de groep, in zoverre zelfs dat je meer op hen moet gaan focussen dan op de jongens die de resultaten moeten neerzetten. Op dit moment zijn we evenwel met twee of drie man minder dan ik eigenlijk zou willen. Je moet ook voorbereid zijn op blessures en schorsingen. 26 spelers, drie keepers incluis, zou ideaal zijn."

HLN