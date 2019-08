Sven Kums terug bij AA Gent: “Ik verwijt Kompany helemaal niets, hij heeft mij een uitleg gegeven” LPB

23 augustus 2019

14u06

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Terwijl Sven Kums Deadline Day met rasse schreden zag naderen, geraakte zijn transferdossier woensdag plots in een stroomversnelling. AA Gent haalde zijn voormalige Gouden Schoen, kampioenenmaker en Champions League-held terug van Anderlecht, op uitleenbasis tot het einde van het seizoen. “Ik verwijt Kompany helemaal niets.”

"Het is supersnel gegaan: ik kreeg telefoon en op een uurtje was het beklonken", vertelde Kums vanmiddag tijdens een persmoment op het oefencomplex in Oostakker. "Ik heb niet lang moeten twijfelen, het was echt een makkelijke beslissing. Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad. De clubs waren al akkoord, het hing enkel van mijn beslissing af. Het buitenland was wel een optie, maar niet zomaar eender naar waar. In zo'n beslissingen speelt de gezinssituatie mee, ik wou dus niet zomaar eender welk buitenlands avontuur aangaan. Die transferdeadline zie je wel naderen, want je wil toch spelen. Ik ben dan ook opgelucht terug naar Gent te kunnen gaan."

Kompany

Bij Anderlecht was er na de komst van Vincent Kompany een revolutie aangekondigd. Dat Kums zelfs naast de wedstrijdselectie zou vallen, hadden weinig waarnemers voor het seizoen durven te voorspellen. De Gouden Schoen van 2015 maakte in de voorbereiding nog wel minuten, maar sinds de competitiestart werd er niet meer op hem gerekend.

“Ik verwijt Vincent helemaal niets”, aldus Kums. “Eigenlijk wil ik het daar niet te veel over hebben. Dat was zwaar, want ik wil zoveel mogelijk spelen. Het is een episode die iedere voetballer wel eens meemaakt in zijn carrière. Kompany heeft mij een uitleg gegeven, hij is eerlijk geweest en daar heb ik alle respect voor. Ik heb liever iemand die direct is als coach dan iemand die mij aan het lijntje houdt. Je verwacht natuurlijk niet dat je naast de selectie valt. Het was een keuze van een trainer, die het beste wil voor zijn ploeg.”

Tegen Anderlecht kan Kums alvast niet spelen omdat de Gentenaars zijn loon niet helemaal overnemen. “Vervelend, want zo heb je meteen twee of vier wedstrijden minder. Dat is echter een beslissing tussen clubs en daar moet je jezelf bij neerleggen.”

Rijeka

Door de uitgestelde competitiewedstrijd van komend weekend tegen Antwerp moet Kums zijn rentree bij de Gentenaars nog wat uitstellen. De eerstvolgende wedstrijd wordt komende donderdag in het Kroatische Rijeka gespeeld, de terugwedstrijd in de play-offronde van de Europa League. Daar verdedigt AA Gent een 2-1-thuiszege uit de heenwedstrijd. "Rijeka is toch wel een doel waar ik naartoe werk, al is het maar om de ploeg eventjes te helpen. Gelukkig heb ik in de voorbereiding kunnen meetrainen, fysiek voel ik me goed en ik ben niet geblesseerd. Ik heb gewoon geen wedstrijdritme en dat krijg je alleen door wedstrijden te spelen."

Bekende gezichten

Bij AA Gent vindt Kums met Laurent Depoitre, Nana Asare en Brecht Dejaegere enkele bekende gezichten terug. Voor het overige is er vooral veel veranderd in drie jaar tijd. "De staff is vrijwel intact gebleven, van de spelers van toen blijven er slechts een drietal over. Ik ben hier een nieuwe speler en ga mij moeten bewijzen. Sinds ik hier vertrokken ben, ben ik overigens zelf ook een andere speler geworden. Bij Udinese en Anderlecht speelde ik vooral als verdedigende middenvelder en dus niet meer op die aanvallende positie van destijds bij Gent, met Renato Neto in mijn rug. Dan evolueer je ook als voetballer. Nu staat er hier een ruit op het middenveld: wat mijn rol daarin zal zijn, of op welke positie, zal de komende weken duidelijk worden.”