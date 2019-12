Sven Kums: “Mijn mooiste goal ooit” JBE/ODBS

27 december 2019

Met een heerlijke knal in ‘money time’ bezorgde Sven Kums de Buffalo’s het delirium op Sclessin. Een knal die bovendien deed denken aan de goal van de Deense spits Pedersen, een van de beslissende goals in de play-offs in het kampioenenjaar van AA Gent. Met ook toen Kums als Gentse dirigent. “Ik denk niet dat ik ooit een mooiere goal heb gemaakt”, aldus Kums. “Maar de goal van Pedersen was technisch toch nog wel moeilijker.” De fouten van Carcela? “Die heb ik niet gezien, daar kan ik niet over oordelen - sorry.”