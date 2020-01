Sven Kums definitief op weg naar Ghelamco Arena: Gent en Anderlecht dicht bij akkoord Rudy Nuyens

20 januari 2020

19u14 10 AA Gent De toekomst van Sven Kums (31) ligt in de Ghelamco Arena. AA Gent en Anderlecht staan op enkele handtekeningen van een akkoord over de definitieve transfer. De middenvelder tekent in principe voor drie jaar.

Anderlecht legde in 2017 ruim 6 miljoen euro op tafel om Kums naar het Astridpark te halen. Écht overtuigen deed de middenvelder evenwel nooit in Brussel. Bij AA Gent haalt hij dit seizoen wel een goed niveau. Hij speelde al 24 duels en scoorde daarin één keer (zie video hieronder). Steeds meer opnieuw de speler die de Buffalo’s mee naar de landstitel stuwde in 2015, jaar waarin hij ook de Gouden Schoen won. Nu ontbreken louter nog enkele handtekeningen voor een definitieve Gentse retour. Ook voor Anderlecht is de deal goed nieuws: zo komen er extra fondsen bij om zelf toe te slaan in deze wintermercato.

Op de voorbije winterstage van de Buffalo’s in Oliva liet Ivan De Witte al in de kaarten kijken. “Het is duidelijk dat wij absoluut met Sven Kums verder willen gaan”, zei de voorzitter eerder deze maand. “Maar er is ook wel een verbintenis met Anderlecht en die willen we op dit moment ook absoluut respecteren. Als de prijs en de onderhandelingen die we daarover hebben goed verlopen, dan zullen we alles in het werk stellen om Sven bij ons te houden. Maar we gaan geen exorbitante bedragen betalen. Dat is de gewoonte van deze club.”

Kums schonk Gent op 26 december met deze prachtgoal de zege op Standard: