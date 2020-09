Survivalkit: Terug naar de Ghelamco Arena Alles wat Gentse fans moeten weten om veilig opnieuw naar het stadion te gaan Sander De Graeve

18 september 2020

17u57 4 AA Gent De Gentse supporters kunnen volgende week eindelijk opnieuw naar het stadion. Voor 7.995 Gentse fans zwaaien de poorten van de Ghelamco Arena voor de wedstrijd tegen OH Leuven opnieuw open. De gelukkigen die de wedstrijd willen bijwonen moeten wel rekening houden met heel wat maatregelen. We lijsten de belangrijkste hier op.

Zo zullen abonnees niet op hun vaste plaats kunnen zitten. “We hebben de toestemming om fans op één meter afstand van elkaar te laten plaatsnemen", aldus directeur Infrastructuur, Organisatie & Veiligheid Dirk Piens. “Dat wil zeggen dat er altijd een stoeltje leeg zal blijven tussen twee supporters in. Zelfs al zijn die supporters lid van dezelfde bubbel, zoals bijvoorbeeld een gezin. Bubbels worden wel gegroepeerd, maar met een zitje tussen.” Het gevolg is dat het abonnement geen toegang zal verlenen tot het stadion. “Supporters krijgen een e-ticket toegestuurd met daarbij alle informatie. Ook de ingang en het tijdslot voor de aankomst zal daarop vermeld staan.”

Te laat=niet binnen

Dat laatste is belangrijk. Om wachtrijen zoveel mogelijk te vermijden, mogen supporters enkel binnen in hun aangeduide tijdslot. “We gaan hier streng op toezien. Een ticket zal enkel toegang verlenen tot het stadion binnen het correcte tijdslot. Een uur en vijftien minuten voor de wedstrijd zullen de eerste mensen toegang krijgen tot het stadion. Zij mogen dan wel als eerste het stadion terug verlaten. Als we deze regels niet streng opvolgen, zal iedereen snel opnieuw om tien minuten voor de wedstrijd aankomen.”

Enkel cashless betalen, thuis opladen

Het abonnement verleent dus geen toegang tot de wedstrijd, maar je neemt het best wél mee naar de wedstrijd. Er kan immers enkel cashloos betaald worden aan de drank- en eetstanden. “Probeer die kaart zoveel mogelijk thuis op te laden. Zo vermijden we wachtrijen aan de oplaadstations.” Per bubbel zal één persoon aangesteld worden om drank en eten te halen. Die zal fungeren als kapitein van die bubbel in kwestie.

Mondmasker altijd verplicht

Het mondmasker zal je altijd moeten dragen, ook wanneer je op je plaats zit. Je mag het alleen afnemen als je iets eet of drinkt. “Onthou dit principe, zet je mondmasker op wanneer je je fiets of auto parkeert, en zet het pas opnieuw af wanneer je opnieuw op de fiets of in de auto zit.”

Kom liefst met de fiets, geen shuttle

De Stad Gent en KAA Gent roepen op om zoveel mogelijk met de fiets naar het stadion te komen. Er zijn 3.500 fietsenstallingen voorzien. Daarnaast zijn er 12 carpoolparkings om het publiek in tijd en ruimte te spreiden. Shuttlediensten zijn er niet.