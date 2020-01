Streep door de rekening: AA Gent is Yaremchuk zeker twee maand kwijt YP/SDG

18 januari 2020

22u57 0

AA Gent won vanavond dan wel met 3-1 van Moeskroen, toch was er ook slecht nieuws te rapen in de Ghelamco Arena. Zo zijn de Buffalo’s Roman Yaremchuk zeker twee à drie maanden kwijt. De Oekraïense spits, dit seizoen in 18 matchen al goed voor tien goals en één assist, wordt morgen geopereerd aan een aangeboren afwijking op het hielbeen. De aanvaller kreeg er meer en meer last van, waardoor een ingreep zich opdrong. Jess Thorup hoopt zijn doelpuntenmachine zo ergens in play-off 1 te recupereren.