Standard en Gent schieten weinig op met gelijkspel, Gent kwaad om afgekeurde treffer Gigot Rudy Nuyens

AA Gent consolideerde zijn stek in de top zes op Sclessin. De Buffalo's scoorden in de slotfase, maar Laforge keurde het doelpunt af en ging niet in op de algemene roep om tussenkomst van de videoref. Gent voelde zich bekocht.

Sá Pinto behield het vertrouwen in de ploeg die zich in de beker kwalificeerde ten koste van Oostende, op de doelman na. Yves Vanderhaeghe had geen aanleiding om zijn 'bekerploeg' te behouden en greep terug naar het team waarmee hij in de competitie een forse remonte maakte.



Noodgedwongen moest hij wel de geschorste Brecht Dejaegere vervangen. Een gemis, want Dejaegere was de voorbije maanden een sleutelfiguur bij de Buffalo's. Zijn vervanger Birger Verstraete deed het evenwel uitstekend. De Oostendenaar vindt dat hij te weinig aan spelen toekomt. Hij zegt dat niet alleen met woorden, maar onderstreepte het gisteren ook met zijn voeten.



Op een kwartier na, had AA Gent voor de rust het betere van het spel op Sclessin. Verstraete en een goeie Esiti wonnen de slag op het middenveld, vóór hen zorgde het trio Kubo-Kalu-Simon voor dreiging. Ochoa moest al vroeg een vrijschop van Kalu onder de lat vandaan halen, op aangeven van Kubo joeg Bronn een mogelijkheid over.







Standard reageerde via Emond, die de bal van dichbij binnen het bereik van Kalinic trapte. Fai probeerde het met een afstandsschot, maar Mitrovic gooide zich nog in de baan van het schot.



De grootste dreiging van de Rouches ontsproot uit een kopbal van Sá, maar Kalinic pakte uit met een uitstekende reflex. Het laatste kwartier van de eerste helft was weer voor Gent. Laifis moest aan de noodrem trekken om Sylla af te stoppen, ten koste van een gele kaart.



Een schot van Simon week af op Fai en verdween zo bijna in de kruising, maar Ochoa bracht nog redding. Er was ook nog een goeie actie van Bronn, die zijn uithaal in de grijparmen van de Standarddoelman zag verdwijnen. Bronn pakte even later zijn vijfde gele kaart en mist donderdag de thuiswedstrijd tegen Charleroi.

Ook na de rust kwam het eerst gevaar van de bezoekers. Kalu pakte uit met een haarscherpe voorzet, waarop Kubo én Sylla amper een voetje tekort kwamen. Daarna verwaterde de partij helemaal. Langs beide kanten werd het spel slordiger. Kalu kapte zich wel mooi vrij, maar zijn schot dwarrelde over de kruising buiten.



Aan de overkant kon Laifis nog eens aanleggen, maar Kalinic hield zijn netten ongeschonden. In de slotfase scoorde Gigot met de kop, maar Lardot keurde het doelpunt af voor een voorafgaande fout. Alles wat Gent was, schreeuwde om een tussenkomst van de videoref, maar Laforge ging daar niet op in. Vreemd. Nadat AA Gent in Charleroi al een keer tekort gedaan werd in een wedstrijd met een videoref, voelde het zich opnieuw bekocht.